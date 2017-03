Đến khoảng hơn 9h anh Sơn và Hiên phát hiện được thi thể anh Cường đã tử vong dưới suối và đưa lên bờ, trên người anh Cường còn đeo một bình ắc quy được xác định là của chốt và có cần tre nối với dây điện nghi là dụng cụ để đánh cá.

Liên quan đến vụ việc anh Lê Thế Xuân Cường (SN 1992, cán bộ kiểm lâm hợp đồng của Vườn quốc gia Yok Đôn) vừa được phát hiện chết tại đập Đắk Na vào sáng ngày 31/3, thuộc lâm phần VQG Yok Đôn, nguyên nhân ban đầu được xác định anh Cường tử vong do bị đuối nước.

Theo nội dung báo cáo nhanh của VQG Yook Đôn gửi Tổng cục lâm nghiệp. Sáng ngày 31/3/2017, tại đập tràn khu vực Chốt Đắk Na (VQG Yok Đôn) xảy ra vụ một người ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng với VQG Yok Đôn bị tử vong.

Xe chở thi thể anh Cường từ trong rừng về nhà

Người bị tử vong là anh Lê Xuân Thế Cường (sinh năm 1992, địa chỉ thường trú tại Buôn Ea Rông, xã Krông Na – Buôn Đôn) ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng với Vườn từ tháng 10/2016, công tác tại Trạm Kiểm lâm Đắk Na.

Theo báo cáo này thì ca trực ngày 31/3 của Chốt Đắk Na, thuộc Trạm Kiểm lâm Đắk Na được phân công 3 người gồm Nguyễn Văn Hiệt, Lục Văn Nam và Lê Xuân Thế Cường.

Sáng ngày 31/3 anh Hiệt và Nam đi tuần tra rừng và giao anh Cường ở nhà trực chốt. Tới khoảng 9h sáng cùng ngày anh Vũ Thanh Sơn, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Đắk Na cùng kiểm lâm viên Đặng Ngọc Hiên vào kiểm tra chốt thì thấy không có người trực, tìm kiếm khu vực xung quanh phát hiện một số vật dụng như đôi dép, điện thoại và thùng xốp để trên mặt đập tràn phía trước chốt.

Nghi ngờ có người đuối nước, anh Sơn và anh Hiên đã tổ chức lặn tìm và báo về Hạt kiểm lâm Vườn biết để tăng cường lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng hơn 9h anh Sơn và Hiên phát hiện được thi thể anh Cường đã tử vong dưới suối và đưa lên bờ, trên người anh Cường còn đeo một bình ắc quy được xác định là của chốt và có cần tre nối với dây điện nghi là dụng cụ để đánh cá.

Sau đó VQG Yook Đôn đã thông báo cho Công an huyện Buôn Đôn và Công an xã Krông Na cũng như người nhà của anh Cường. Nhận được tin báo Công an huyện Buôn Đôn, công an xã Krông Na đã có mặt tại hiện trường cùng đại diện của gia đình để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và ghi lời khai của những người liên quan, đồng thời các bên đã quyết định mời pháp y của Tỉnh Đắk Lắk vào khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Bộ bình ắc quy điện anh Cường mang theo trên người.

Tới khoảng 16h cùng ngày công tác khám nghiệm hoàn tất và ban hành kết luận pháp y, theo đó xác định anh Cường bị tử vong do đuối nước. Do địa hình cách xa gia đình anh Cường nên đến khoảng hơn 20h tối 31/3, thi thể anh Cường được đưa về nhà đề làm thủ tục mai táng.

Đập tràn Chốt Đắk Na (nơi anh Cường tử vong) thuộc tiểu 483 do Trạm Kiểm lâm Đắk Na quản lý. Đập tràn này được xây dựng vào năm 2007 để giữ nước phục vụ sinh hoạt, chữa cháy rừng vào mùa khô, có mực nước sâu khoảng 5 đến 6 mét. Điều đáng lưu ý, vào ngày 6/6/2016, VQG Yok Đôn đã ban hành văn bản số 259/VYD-TCHC về việc nghiêm cấm mọi hành vi dùng điện hoặc chài, lưới để đánh bắt cá ở VQG Yok Đôn.

