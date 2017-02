Ngày 26/2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, làm việc với Sư đoàn 341, Quân khu 4.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc với Sư đoàn 341, Quân khu 4. Ảnh: Minh Khánh/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Sư đoàn 341 trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Sư đoàn tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị; thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ, thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của Sư đoàn, Quân khu 4 và Quân đội nhân dân Việt Nam; gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân; khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với danh hiệu đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Năm 2016, Sư đoàn 341 đã chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả mọi nhiệm vụ, đạt kết quả tốt, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị yên tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật; trình độ sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn không ngừng được nâng lên. Sư đoàn được Đảng ủy Quân khu 4 công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện và tặng danh hiệu Quyết thắng…

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của Sư đoàn 324 qua các thời kỳ và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Sư đoàn 324.

Chiều cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực hoạt động của quân và dân tỉnh Nghệ An trong thời gian qua; đặc biệt là sự phối hợp, tham mưu có hiệu quả giữa lực lượng Quân đội và Công an trong xử lý các vấn đề quốc phòng, an ninh theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao sự quan tâm, tin tưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tới lực lượng vũ trang và hoạt động quân sự - quốc phòng; đồng thời nhấn mạnh, Nghệ An là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, trong những năm chiến tranh ác liệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã cưu mang, giúp đỡ lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, cấp ủy Đảng các cấp đã cùng với chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ; chất lượng huấn luyện, giáo dục được không ngừng được nâng lên.

Về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2017, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An cần quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng biện pháp, cách làm hay; xử lý kịp thời các các tình huống xảy ra, không để các thế lực thù địch lợi dụng.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh cũng cần đổi mới về tư duy trong công tác vận động quần chúng, giúp đỡ, bảo vệ nhân dân, đặc biệt ở địa bàn trọng điểm vùng sâu, vùng xa; thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, có chất lượng cao; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; tiếp tục giữ vững là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của Quân khu 4 và quân đội...

Trong chuyến công tác, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Minh Khánh - Nguyễn Bằng (TTXVN)