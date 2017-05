Thêm một MV của TWICE vừa cán mốc 100 triệu lượt xem.

Rạng sáng ngày 20/5, "Knock Knock" của TWICE đã chạm mốc 100 triệu lượt xem trên Youtube. Đây là MV thứ 4 của girlgroup nhà JYP đạt được thành tích ấn tượng sau 3 tháng lên sóng.

TWICE là girlgroup hiếm hoi của Kpop khi 4/5 MV phát hành đều đạt trên 100 triệu lượt xem. Mới đây, "TT" đã xuất sắc vượt qua "I Got A Boy" (SNSD), giúp TWICE trở thành girlgroup Kpop có MV hot nhất lịch sử Youtube.

MV "TT" (hiện tại hơn 196 triệu lượt xem tính đến thời điểm ngày 20/5) dự kiến sẽ chạm mốc 200 triệu view trong vài ngày tới.

TWICE vẫn đang tích cực quảng bá cho "Signal" thông qua các hoạt động khác nhau. MV mới của nhóm sau 5 ngày ra lò đã nhanh chóng vượt qua con số 20 triệu view. Song song với các thành tích nhạc số, mini album thứ 4 của nhóm cũng vừa tẩu tán hơn 100.000 bản trên Hanteo.

Nguồn tham khảo: SP

Trương Minh, Theo Trí Thức Trẻ