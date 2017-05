Sau khi gây ra hai vụ cướp ở Vũng Tàu, Dũng lên TP.HCM chạy xe ôm ở Bến xe Miền Đông, bảo kê các quán quanh khu vực.

Ngày 14-5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết vừa bắt giữ bị can Phạm Ngọc Dũng (46 tuổi, quê xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) bị truy nã suốt 21 năm qua về tội cướp tài sản.

Dũng bị truy nã vì cầm đầu băng nhóm cướp trong khoảng năm 1995-1996 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gây xôn xao dư luận.

Theo công an, năm 1995, Dũng thấy anh Trần Văn T. đeo nhiều vàng cùng nhiều tài sản nên bàn với ba người bạn cướp tài sản của anh này.

Giữa tháng 11-1995, cả nhóm rủ anh T. đi nhậu và anh này nhận lời. Trong một quán nhậu ở thị trấn Long Hải (huyện Long Điền), các bị can chuốc say anh T., đánh thuốc mê lột sạch đồng hồ, dây chuyền và nhẫn (khoảng 2 lượng vàng) cùng chiếc xe Dream của nạn nhân.

Sau đó, cả nhóm bỏ trốn để tránh sự truy bắt của công an.

Dù quyết định truy nã không có hình ảnh nhưng công an đã lần theo các dấu vết, bắt được bị can trốn truy nã 21 năm qua. Ảnh: KL

Khi công an đang ráo riết truy lùng thì nhóm của Dũng tiếp tục gây ra vụ cướp khác.

Theo hồ sơ, tháng 4-1996, trong lúc Dũng nằm ngủ trên bãi cỏ cạnh quốc lộ 51 đoạn gần bến xe mới của TP Bà Rịa bây giờ thì có hai thanh niên đến làm quen. Dũng giấu tên thật, rủ hai thanh niên đi cướp và hai người này đồng ý dẫn đường. Khi gặp một cặp tình nhân đang tâm sự bên đường, Dũng dùng dao kề vào cổ nạn nhân nam, lột đồng hồ, dây chuyền. Cô gái đi cùng cũng bị cả nhóm cướp sạch nữ trang, tiền bạc mang theo người. Sau đó cả nhóm cướp luôn xe máy của nạn nhân.

Các vụ cướp gây xôn xao dư luận nên công an tập trung truy bắt. Đến cuối năm 1996, các đồng bọn của Dũng lần lượt sa lưới thì Dũng lặn mất tăm, không để lại dấu vết.

Biết công an ráo riết truy lùng, Dũng trốn lên TP.HCM làm nhiều nghề như phụ hồ, chạy xe ôm…

Khi chạy xe ôm ở Bến xe Miền Đông, Dũng xăm hình trên trán, câu kết với một số người bảo kê các quán nước, quán cơm quanh bến xe, chèo kéo khách và nổi danh với tên Dũng “sẹo Ấn Độ” để phân biệt với đại ca Dũng “mặt sắt” ở phía Bắc.

Năm 2013, các băng nhóm bị đánh mạnh, Dũng “sẹo” dạt ra các vùng khác tránh công an. Lang thang nhiều nơi, sau đó Dũng làm lơ xe khách tuyến Nha Trang - TP.HCM. Gần một năm trước, Dũng đưa vợ, con về làm nhân viên cho một trạm xăng ở xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Thỉnh thoảng Dũng về thăm nhà nhưng về trong chốc lát là đi ngay.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Von, cán bộ trinh sát Đội 3 PC52 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, việc truy ra Dũng gặp rất nhiều khó khăn.

“Thông tin bị can rất mờ mịt, hầu như không có dấu vết gì. Công an không có hình ảnh, danh chỉ bản của bị can, nhầm lẫn giữa họ Phan với Phạm. Chưa kể là Dũng rất tinh ranh, ngoài việc di chuyển chỗ ở, không đăng ký tạm trú thì người này còn luôn thay đổi công việc để xóa dấu vết” - Đại úy Von nói.

Theo Đại úy Von, khi tiếp nhận hồ sơ truy nã, khoảng một năm nay, anh và đồng đội phối hợp với nhiều địa phương, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm thông tin về Dũng.

Khoảng tháng 3-2017, sau khi xác minh chính xác Dũng đang làm nhân viên cây xăng, các trinh sát lên kế hoạch tiếp cận cây xăng, phối hợp với Công an xã Bảo Hòa bắt giữ Dũng trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Theo Đại úy Von, bước đầu Dũng thừa nhận chủ mưu hai vụ cướp và công an đang tiếp tục điều tra.