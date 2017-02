Trong thời gian từ năm 2011-2014, có 51.468 cá nhân và 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tại OceanBank và nhận các khoản chi ngoài lãi suất Hợp đồng tiền gửi, Sổ tiết kiệm do OceanBank chi trả.

Tài liệu điều tra xác định: Trong thời gian từ năm 2011-2014, có 51.468 cá nhân và 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tại OceanBank và nhận các khoản chi ngoài lãi suất Hợp đồng tiền gửi, Sổ tiết kiệm do OceanBank chi trả.

Đây là những khoản lãi suất không thể hiện trong Hợp đồng tiền gửi, Sổ tiết kiệm mà khách hàng đã ký với OeanBank, trong đó có nhiều khách hàng có số tiền gửi lớn là các tổ chức kinh tế thuộc DN có vốn nhà nước, trong đó chủ yếu nhóm khách hàng thuộc PVN và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC), có dấu hiệu móc ngoặc với lãnh đạo, nhân viên OeanBank nhận các khoản tiền lãi ngoài để ngoài sổ sách kế toán nhằm hưởng lợi bất chính.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có công văn số 1701/C46-P11 ngày 06/06/2016 gửi đến 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tại OceanBank trong giai đoạn năm 2011-2014, yêu cầu giải trình, cung cấp tài liệu số liệu liên quan đến việc gửi tiền, nhận tiền lãi ngoài lãi suất tiền gửi và nộp lại số tiền lãi ngoài.

Đến nay, đã có 143 tổ chức kinh tế có văn bản trả lời, trong đó chỉ có 19 tổ chức kinh tế khẳng định có nhận tiền lãi ngoài của OceanBank và nộp lại số tiền lãi ngoài đã nhận được với tổng số 3.008.092.039 đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra và 124 tổ chức có trả lời nhưng khẳng định không nhận được tiền chi lãi ngoài của OceanBank; hiện vẫn còn 249 tổ chức kinh tế chưa có văn bản trả lời cơ quan điều tra.

Thực hiện yêu cầu mở rộng điều tra vụ án, ngày 13/10/2016, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố hình sự và Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ.

Số còn lại, Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ để xử lý. Do thời hạn điều tra đã hết, diện đối tượng mở rộng, hành vi của các đối tượng cơ bản độc lập với hành vi của các bị can đã khởi tố trong vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định tách hành vi gửi tiền vào OceanBank và nhận tiền lãi ngoài trái pháp luật có liên quan đến các khách hàng để tiếp tục điều tra giải quyết triệt để, thu hồi tài sản đảm bảo tính khách quan, công bằng và nghiêm minh của pháp luật.

Đối với các bị cáo đã nộp lại tiền khắc phục hậu quả, HĐXX yêu cầu giải trình rõ số tiền bản thân đã khắc phục, các tổ chức, cá nhân nào đã nộp lại bao nhiêu tiền. HĐXX cũng nhận được đề nghị của các luật sư được gặp gỡ các bị cáo đang bị tạm giam ngay tại phiên tòa, tuy nhiên HĐXX từ chối với lý do để đảm bảo trật tự của phiên tòa. Thay vào đó, các luật sư có thể tiếp xúc với bị cáo ngoài giờ xét xử theo quy định của pháp luật.

Trong ngày xét xử thứ hai đại án OceanBank, HĐXX đã dành trọn buổi sáng để nghe đại diện của Viện KSND thành phố Hà Nội đọc bản Cáo trạng. Việc đọc Cáo trạng cũng sẽ tiếp tục trong buổi chiều nay.

