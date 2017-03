Bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ Hà Văn Thắm đã chỉ đích danh tên, chức vụ của những người đã nhận tiền lãi ngoài từ Oceanbank.

Ngày 6/3, phiên xử Hà Văn Thắm và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn. HĐXX đã cho bị cáo đối chất trực tiếp với những người mà họ khai đã trực tiếp đưa tiền lãi ngoài.

Cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Trà My (nguyên PGĐ Oceanbank, Chi nhánh Thăng Long) đã nhận chỉ đạo để tập hợp số liệu chi trả lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho một số khách hàng tại Oceanbank gồm: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (Vinashin), Tổng công ty thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN (PVPower), Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí VN và các Công ty thành viên (PVIS).

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Trà My khai đã 3 lần chuyển số tiền hơn 11 tỷ đồng cho anh Nguyễn Tuấn Hùng, Trưởng ban Tài chính PVEP. Được quay xuống nhận dạng anh Hùng, bị cáo Trà My xác nhận đó là người mà chị đã chuyển tiền.

Bị cáo Trà My (trái).

Trả lời câu hỏi của HĐXX: "Các bị cáo khai nhiều lần chuyển tiền cho anh Nguyễn Tuấn Hùng, quan điểm của anh thế nào?"

Anh Hùng đáp: "Nghe bị cáo Trà My trình bầy, tôi rất ngạc nhiên vì không quen biết chị Trà My. PVEP không có chủ trương nhận lãi ngoài của Oceanbank".

Ngay sau đó, Tòa quay ra hỏi và bị cáo Trà My xác nhận, bị cáo gặp anh Hùng 4 lần, chuyển hơn 11 tỷ đồng.

"Bị cáo không làm việc và trao đổi với anh Hùng bao giờ, nhưng có gặp và đưa tiền rất nhanh, chừng 30 giây. Lúc đó bị cáo có thai lớn, thời điểm nhanh như thế, anh Hùng có thể không ấn tượng gì về bị cáo", lời bị cáo Trà My.

Là một trong những người mà bị cáo Trà My từng khai nhiều lần đưa tiền, có mặt tại tòa, chị Hà Thị Minh Nguyệt (kế toán trưởng của PVPower) cho hay, bản thân chị không giao dịch với nhân viên Oceanbank.

Trả lời câu hỏi: "Có bao giờ chị nhận tiền chăm sóc khách hàng từ các nhân viên Oceanbank?, chị Nguyệt đáp: "Tôi chưa bao giờ, chỉ nhận lãi theo quy định".

Với câu hỏi của HĐXX: "Bị cáo Trà My khai 3 lần chuyển tiền cho chị tổng số gần 3 tỷ đồng, là tiền chi lãi ngoài, quan điểm của chị như thế nào?", chị Nguyệt đáp: "Tôi không hiểu tại sao chị Trà My nói thế, Tôi chưa bao giờ gặp chị Trà My".

Trước HĐXX bị cáo Trà My trả lời: "Bị cáo đã chuyển 3 lần tiền, hơn 2 tỷ đồng. Chị Nguyệt nói chưa gặp, bị cáo nghĩ đó là quan điểm của chị Nguyệt, còn bị cáo giữ nguyên những gì đã khai".

Số phận cổ đông Oceanbank

Theo cáo trạng, đến thời điểm ngày 31/3/2014, vốn điều lệ của Oceanbank là 4.000 tỷ đồng, trong đó có 4 cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ gồm: Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) chiếm 20%; Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC) chiếm 20% và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà chiếm 6,65%.

Sau những vi phạm dẫn đến nợ xấu, ngày 6/5/2015, NHNN quyết định mua lại Oceanbank với giá 0 đồng, chuyển đổi lại thành Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Có mặt tại tòa, luật sư Vũ Thị Kim Ngọc, đại diện Oceanbank cho biết: Oceanbank đang thực hiện kiện toàn bộ máy, triển khai thu hồi nợ nhằm khắc phục hậu quả vụ án để lại.

Luật sư Vũ Thị Kim Ngọc.

Toàn bộ cổ phần của nhóm cổ đông sở hữu trên 5% đã được bán cho Nhà nước với giá 0 đồng, điều đó đồng nghĩa với việc các đơn vị này không còn quyền lợi gì.

Bà Ngọc cho rằng, NHNN mua lại Oceanbank với giá 0 đồng là đúng quy định pháp luật.

Còn đối với các khách hàng của Oceanbank trước thời điểm bị NHNN mua lại 0 đồng, quyền lợi và nghĩa vụ của họ vẫn được thực hiện bình thường. Nhà nước sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm đối với số khách hàng này.

Vẫn theo bà Ngọc, đối với những cá nhân có vốn góp tại Oceanbank trước thời điểm 31/3/2014, quan điểm của Oceanbank là- Oceanbank đã được chuyển giao cho Nhà nước với giá 0 đồng thì đồng nghĩa với việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của họ ở đây.

