Hà Văn Thắm được yêu cầu đứng ra đối chất và cho biết đã khai rõ ràng trong hồ sơ. Các bị cáo khác gồm Nguyễn Việt Dũng (trước là thư ký của bị cáo) và Nguyễn Xuân Thắng (con chú ruột) đều giữ nguyên lời khai, khẳng định đã đưa tiền cho bị cáo Sơn.

Sau khi dành phần lớn thời gian buổi sáng ngày 1/3 để tiếp tục xét hỏi về vi phạm quy định về hoạt động cho vay đối với khoản 500 tỷ đồng của Trung Dung, HĐXX tiếp tục xét hỏi hành vi "Lợi dụng chức quyền khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, các bị can đã đề ra chủ trương và triển khai, chỉ đạo thực hiện thu phí của khách hàng vay vốn và mua ngoại tệ tại Ocean Bank thông qua công ty BSC để chi tiền lãi ngoài vốn huy động từ Tập đoàn Dầu khí và công ty liên quan cho ông Nguyễn Xuân Sơn.

Lãnh đạo BSC: Đứng đầu công ty nhưng… “không biết” do làm thuê, được nhờ đứng tên

HĐXX xét hỏi nguyên Tổng Giám đốc BSC Trần Hoàng Giang & nguyên Chủ tịch HĐQT BSC Nguyễn Thị Hồng Tứ

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Hoàng Giang cho biết BSC thành lập để làm dịch vụ bất động sản là kinh doanh mua bán bất động sản, thẩm định giá, quản lý,… Bị cáo được thuê làm Tổng Giám đốc, đại diện điều hành ký hợp đồng với các đối tác. Bị cáo Giang cũng khẳng định trước tòa chỉ xác định chung chung các tài sản đảm bảo phục vụ cho vay ngân hàng mà không biết liên quan tới Ocean Bank.

Bị cáo Giang làm việc tại BSC từ năm 2009 và đã xin nghỉ việc vào tháng 12/2014. Trước đó, bị cáo học ngành luật và có thời gian làm luật sư. Từ 2009-2014, theo cáo trạng xác định, có khoảng 700 khách hàng liên quan đến Ocean Bank.

Đương sự Hoàng Thị Hồng Tứ nguyên là Chủ tịch HĐQT BSC nhưng bà Tứ (khi đó là Thư ký văn phòng HĐQT) cho biết thực chất ông Thắm là người quyết định, chị Lê Thị Minh Nguyệt, kế toán BSC (hiện đã xuất cảnh sang Canada) thực hiện, còn Hồng Tứ không biết. Một số lần, bà Tứ đề xuất thôi làm Chủ tịch BSC nhưng ông Thắm cho biết chưa tìm được người.

Hoàng Thị Hồng Tứ cho biết không góp vốn, không tham gia bất cứ hoạt động gì của BSC, chỉ được nhờ làm Chủ tịch

Bà Tứ làm việc cho ông Thắm, ký 98/721 hợp đồng với giá trị 14 tỷ do ông Giang đã ký nháy. Nguyên nhân ký do ông Giang có việc bận gia đình ốm. Tổng cộng, bà Tứ đã có 3 lần cầm tiền sang cho ông Nguyễn Xuân Sơn với số tiền hơn 6 tỷ do chị Lê Thị Minh Nguyệt khi đó là ban kiểm soát ngân hàng nhờ nhưng không biết là tiền gì.

Các nhân viên của BSC được tòa xét hỏi gồm đương sự bà Hoàng Thị Minh và bà Hậu (thủ quỹ ở VNT và BSC). Bà Hậu cho biết trong quá trình làm việc tại BSC, nhận chỉ đạo của ông Thắm qua chị Nguyệt và một số cá nhân khác sau đó làm thủ tục viết séc đi rút tiền cho chị Tứ chuyển khoản vào ông Sơn nhiều lần và không nhớ cụ thể. Nếu BSC không có tiền thì vay tiền của VNT.

Nguyễn Xuân Sơn phủ nhận 2 tội danh

HĐXX yêu cầu bị cáo Hà Văn Thắm lý giải tại sao cần chi lãi ngoài khi khách hàng đã được gửi lãi suất. Ông Thắm khai thời gian đó NHNN có áp đặt mức trần lãi suất huy động vốn để chống lạm phát. Các ngân hàng đều chi lãi ngoài. “Bị cáo phải chăm sóc khách hàng để họ gửi tiền.”

Bị cáo Thắm cho biết "anh Sơn có bàn bạc các khách đòi phần trăm chênh lệch lãi suất bởi tại vụ án ACB cũng có nói đến việc tiền chênh lệch lãi suất. Anh Sơn nói rằng Ocean Bank không cần phải làm như vậy mà chỉ cần chăm sóc khách hàng và chăm sóc ai thì anh Sơn sẽ lo”.

HĐXX cho gọi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn. Bị cáo Sơn được cách ly trước đó và đây là lần đầu tiên trong phần xét hỏi bị cáo Sơn được gọi ra trước vành móng ngựa.

Trong những lời đầu tiên của mình, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn không thừa nhận hai tội danh trong bản cáo trạng. “Bị cáo có bàn bạc với Thắm nhưng không đồng ý việc chi lãi ngoài. Bị cáo cũng khẳng định trong phiên tòa Ocean Bank trong thời kỳ chỉ đạo (2008-2011 -pv) không có nhân viên chi lãi ngoài”.

Nguyễn Xuân Sơn phủ nhận 2 tội danh

Về việc tại sao những bị can khác không có sự bàn bạc nhưng lại đều thống nhất là đã chuyển tiền cho Nguyễn Xuân Sơn, bị cáo Sơn cho rằng do sự việc đã xảy ra cách đây 7-8 năm nên cũng như bị cáo, những người đó cũng không nhớ được.

HĐXX đặt ra hàng loạt câu hỏi với Nguyễn Xuân Sơn: bị cáo liệu có văn bản thể hiện yêu cầu Hà Văn Thắm không chi lãi ngoài? Bị cáo là Đảng viên bị cáo có đấu tranh lại quan điểm đó của bị cáo Thắm không? Không có sự thống nhất Tổng Giám đốc và Chủ tịch thì sao có thể làm được?

Bị cáo Hà Văn Thắm được HĐXX gọi đối chất

Hà Văn Thắm được yêu cầu đứng ra đối chất và cho biết đã khai rõ ràng trong hồ sơ, không thay đổi lời khai. Các bị cáo khác gồm Nguyễn Việt Dũng (trước là thư ký của bị cáo) và Nguyễn Xuân Thắng (con chú ruột) đều giữ nguyên lời khai, khẳng định đã đưa tiền cho bị cáo Sơn.

Ông Dũng cho biết đã có một số lần tiền được chuyển vào tài khoản từ Ocean Bank và rút ra đưa cho ông Sơn. Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng cho biết đã nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Xuân Sơn, dù không hỏi nhưng suy đoán được đây là tiền lãi ngoài với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị cáo Sơn không nhận tiền từ BSC, chỉ biết nhận tiền từ Hà Văn Thắm với tổng cộng 3 lần 2,6 tỷ và một lần 1,9 tỷ. Bị cáo Sơn khai đã chi cho phái đoàn cao cấp nhưng sau này Vietsopetro đã chuyển trả lại và nhận dùng chi ngoại giao 2/9. Ngoài ra, có một khoản tiền là đặt trước mua nhà Star City nhưng sau đó không lấy.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, với việc sử dụng công ty BSC để ký 721 hợp đồng khống thu phí được 50 tỷ đồng và 80 hợp đồng mua bán bất động sản có kỳ hạn thu được 18,9 tỷ đồng, gây thiệt hại 68,94 tỷ đồng cho ngân hàng và khách hàng.

Số tiền này sử dụng để chi cho mục đích vụ lợi của Nguyễn Xuân Sơn (69,38 tỷ đồng).

Cáo trạng cũng nêu Nguyễn Xuân Sơn không thừa nhận đã yêu cầu Hà Văn Thắm phải chi cho Sơn tiền ngoài lãi suất với hợp đồng tiền gửi của PVN. Nguyễn Xuân Sơn cũng không thừa nhận đã thống nhất với Hà Văn Thắm ra chủ trương thu thêm phí qua BSC.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Xuân Sơn ban đầu khai nhận đã nhận tiền qua trợ lý Nguyễn Việt Dũng, nguyên P TGĐ Nguyễn Thị Minh Phương, ...sau đó thay đổi lời khai là không nhờ nhận tiền. Với các khoản tiền mà một số cá nhân khác khai đã đưa, Nguyễn Xuân Sơn cũng khai không nhận tiền.

Dòng sự kiện Đại án Ocean Bank:

Đại án OceanBank: Triệu tập Phạm Công Danh tới tòa, các bị cáo khai báo trước vành móng ngựa

Đại án Ocean Bank 27/2: Nhiều bên liên quan vắng mặt, có đương sự không hiểu vì sao tới tòa

Đại án OceanBank sáng 28/2: Hà Văn Thắm khai muốn hỗ trợ thanh khoản Đại Tín nhưng đó chỉ là mục đích phụ