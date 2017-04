Từ ngày 13-15/4, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam đã có chuyến thăm làm việc tới Cộng hòa Senegal với tư cách Đặc phái viên Chủ tịch nước để chuyển đến Tổng thống Senegal Macky Sall lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang.

Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã tiếp kiến Tổng thống, làm việc với các Bộ trưởng: Ngoại giao, Nghề cá và Kinh tế biển, Nông nghiệp và trang thiết bị nông thôn và đại diện Bộ Thương mại Senegal.

Tại các cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam nhắc lại sự ủng hộ quý báu của Chính phủ và nhân dân Senegal đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam và bày tỏ ủng hộ các chính sách của Tổng thống Macky Sall đưa Senegal thành nước mới nổi vào năm 2035. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cũng đã thông tin về lịch sử tranh chấp trên Biển Đông cũng như các diễn biến trong những năm gần đây, khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Senegal đánh giá cao quan điểm của Việt Nam trong vấn đề này. Trên cơ sở hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế, Senegal cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020-2021) và ghi nhận đề nghị ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) trong giai đoạn 2017-2021.

Ngoài ra, Senegal chân thành chia sẻ kinh nghiệm quản lý quốc tế con sông Senegal chảy qua 4 nước Guinea, Mali, Mauritania và Senegal và mời Việt Nam tham gia sáng kiến của nước này về việc vận động các nước cùng xây dựng văn kiện pháp lý về sử dụng tài nguyên nước trong khuôn khổ diễn đàn Liên hợp quốc. Nhân dịp này, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, sớm ký Hiệp định thành lập Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Senegal và tổ chức kỳ họp đầu tiên trong năm 2017 để chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Senegal Macky Sall tới Việt Nam.

Hai bên xem xét tiến tới ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về thương mại và công nghiệp, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư và sớm tiến cử Lãnh sự danh dự để thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương trong bối cảnh hai nước chưa có cơ quan đại diện ngoại giao tại thủ đô của nhau.

Việt Nam chia sẻ quan ngại về xu hướng sụt giảm của kim ngạch thương mại song phương trong những năm gần đây từ gần 200 triệu USD năm 2012 xuống còn gần 50 triệu USD năm 2016. Senegal cho rằng nguyên nhân chính là do Senegal giảm nhập gạo từ Việt Nam khi nước này gần đạt mục tiêu tự túc lương thực và do giá cả cạnh tranh của gạo Thái Lan, Ấn Độ. Hai bên nhất trí nỗ lực đa dạng hóa các mặt hàng trao đổi trong thời gian tới để vực dậy kim ngạch thương mại song phương, chú trọng mặt hàng có lợi thế như máy nông nghiệp, phân bón, dệt may, thủy hải sản nguyên liệu, linh kiện máy móc, điện thoại di động v.v. Ngoài ra, Việt Nam bày tỏ sẵn sàng đón sinh viên Senegal sang học về hàng hải và nông nghiệp. Senegal mong muốn đón các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư kinh doanh tại nước này trong các lĩnh vực trồng và chế biến lúa gạo, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản nhờ nguồn cá dồi dào bên bờ Đại Tây Dương, khai khoáng, chế biến hạt điều...

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam đã gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Senegal và chúc mừng sự ra đời của Hội người Việt Đông Dương ở Senegal (Kim Hội) - tổ chức đầu tiên tập hợp gần 3.000 người gốc Việt tại Senegal. Trong không khí đầm ấm, đậm đà tình quê hương, cộng đồng kiều bào tại Senegal vui mừng lần đầu tiên được đón đoàn công tác trong nước. Bà con đề nghị Chính phủ Việt Nam quan tâm nguyện vọng có được quốc tịch Việt Nam cho các thế hệ kiều bào thứ hai, thứ ba; mong nhận được sự hỗ trợ trong việc dạy và học tiếng Việt và công nhận tư cách pháp lý của Kim Hội. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam thông tin cho bà con về sự đánh giá cao của Tổng thống Macky Sall đối với đóng góp tích cực của bà con người Việt cho sự phát triển của Senegal và ấn tượng đặc biệt của Tổng thống về ẩm thực Việt Nam tại Senegal. Thứ trưởng bày tỏ tự hào về cộng đồng người Việt ở Senegal có nhiều người thành đạt, giữ vị trí cao trong chính quyền sở tại và ghi nhận các đề nghị của bà con liên quan đến quốc tịch.

TTXVN/Tin Tức