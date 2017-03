Phát hiện hai nghi can giật điện thoại của một phụ nữ, Đội Đặc nhiệm Hướng Nam đuổi theo, nổ súng bắt gọn.

Ngày 15-3, công an quận Tân Phú đã tiếp nhận hai nghi can cướp giật tài sản do Đội CSHS Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM bàn giao.

Hai nghi can gồm Nguyễn Thuận (tự Thuận “mập”, 28 tuổi) và Nguyễn Đình Trúc Phương (tự Tý, 33 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) đã bị cảnh sát đặc nhiệm truy bắt khi vừa thực hiện hành vi giật điện thoại đi dộng trên đường Tây Thạnh gần khu công nghiệp Tân Bình.

Khoảng 21 giờ ngày 14-3, Thuận chạy xe máy chở Phương đi rảo các tuyến đường quanh địa bàn quận Tân Phú tìm “con mồi” sơ hở để ra tay cướp giật. Tuy nhiên cả hai không ngờ trinh sát đội Đặc nhiệm Hướng Nam đã phát hiện, nghi vấn nên đeo bám.

Khi đến đường Tây Thạnh (quận Tân Phú) nhìn thấy một phụ nữ đang dừng xe nghe ĐTDĐ trên đường, cả hai áp sát giật lấy rồi rồ ga bỏ chạy về hướng đường Lê Trọng Tấn liền bị đội Đặc nhiệm Hướng Nam đuổi theo.

Hai kẻ cướp phóng xe hết tốc độ từ Ngã tư Gò Mây đến Quốc lộ 1 (đoạn thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), trinh sát buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên mới trấn áp, bắt giữ được Thuận và Phương. Cả hai được giải giao về trụ sở công an cùng tang vật.

Thuận và Phương đều là người nghiện ma túy nặng.