Một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố bằng xe và dao bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở thủ đô London, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ngày đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Cảnh sát phong tỏa một tuyến đường ở London sau vụ tấn công ngày 23/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng tin Amaq có liên hệ với IS ngày 23/3 dẫn một "nguồn tin an ninh" cho biết người tiến hành vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh là một chiến binh IS và "chiến dịch này được tiến hành nhằm hưởng ứng lời kêu gọi tấn công nhằm vào các quốc gia đồng minh chống IS".

Vụ khủng bố diễn ra vào chiều 22/3 khi kẻ tấn công lao xe qua cầu Wesminster đâm vào nhiều người đi đường trước khi xông thẳng vào phía tòa nhà quốc hội và dùng dao đâm nhân viên cảnh sát bảo vệ ở cửa. Giới chức xác nhận 4 người, trong đó có thủ phạm đã tử vong trong khi khoảng 40 người khác bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ 8 người và lục soát nhiều địa điểm tại London và một số thành phố khác tại Anh để phục vụ điều tra.

Tính đến trưa 23/3, cảnh sát đã lục soát 6 địa điểm tại London, Birmingham và một số vùng khác của Anh để phục vụ cho công tác điều tra. Hiện đã bắt giữ 8 người tình nghi liên quan đến vụ việc. Phó trưởng cảnh sát thành đô London, Mark Rowley xác nhận có 29 người được điều trị tại bệnh viện sau vụ tấn công trên. Hiện có 7 người đang trong tình trạng nguy kịch và có 3 nạn nhân đã bị tử vong. Hiện danh tính kẻ tấn công chưa được công bố, nhưng giới chức Anh xác nhận kẻ gây ra vụ tấn công được sinh ra tại Anh và từng bị các cơ quan tình báo nước này theo dõi.

TTXVN/Tin Tức