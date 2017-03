Chiều 17-3, tin từ Phòng Cấp cứu khoa Ngoại - BV Bạch Mai, Hà Nội, cho biết sau khi được cấp cứu kịp thời (khâu vết thương rách da đầu, bó bột cánh tay bị gãy), tình hình sức khỏe của nữ sinh PKT đã ổn định và được chuyển sang BV Thanh Nhàn để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa 16-3, Phòng Cấp cứu ngoại - BV Bạch Mai tiếp nhận một nữ sinh được chuyển đến trong tình trạng bị thương ở vùng đầu, chảy nhiều máu, tay bị gãy và tổn thương phần mềm nhiều. Kết quả chụp CT cho thấy tại thời điểm đó em chưa thấy dấu hiệu chấn thương sọ não nhưng đầu bị rách, phải khâu rất nhiều mũi.

Theo thông tin từ một người bạn của PKT (học sinh Trường THPT Mai Hắc Đế, Hà Nội) cho hay vào trưa 16-3, gần khu vực hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi T. đang đi trên đường thì em bị một nhóm thanh niên sử dụng gậy sắt chặn đánh chảy máu đầu, bất tỉnh. Nhóm đối tượng này chỉ dừng lại và bỏ chạy khi có sự can thiệp của người dân.

Thông tin từ chỉ huy Đội CSHS Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: Nguyên nhân sự việc được xác định ban đầu là do mâu thuẫn giữa các học sinh. Hiện Đội CSHS quận đang tăng cường phối hợp hỗ trợ cho Công an phường Hoàng Văn Thụ để điều tra, truy xét các đối tượng gây án. Cho đến thời điểm này, ít nhất một đối tượng nằm trong số thanh niên hành hung nạn nhân đã được Công an phường Hoàng Văn Thụ xác định. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.