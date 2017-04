Tới rạng sáng 11/4, vụ cháy ở Công ty TNHH Quốc Đại (Thanh Hóa) cơ bản đã được dập tắt, nhưng 3 trong tổng số 4 nhà kho chứa nguyên liệu của đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh:Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Đến 0 giờ ngày 11/4, đám cháy lớn tại Công ty TNHH Quốc Đại, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã cơ bản được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại ước tính là gần 10 tỉ đồng.

Tại hiện trường, 3 trong tổng số 4 nhà kho chứa nguyên liệu của Công ty đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định là do chập điện.

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 10/4, một đám cháy lớn xảy ra tại kho chứa hàng của Công ty TNHH Quốc Đại. Ngọn lửa đã nhanh chóng bùng lên và cháy lan sang 2 kho chứa nguyên liệu khác ở bên cạnh.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa đã điều hơn 100 cán bộ, chiến sỹ cùng 11 xe cứu hỏa tới hiện trường để chữa cháy.

Cảnh sát PCCC đến hiện trường dập lửa. Ảnh:Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử 70 chiến sỹ tới hiện trường cùng phối hợp triển khai công tác cứu hỏa. Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa cũng đã tới hiện trường, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng Công an huyện, Công an xã Hoằng Thịnh và các xã lân cận tới phối hợp phong tỏa hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lí vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Nam (TTXVN)