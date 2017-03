Sáng 2/3, công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bỏ lại xe nhảy cầu Rạch Miễu tự tử vào chiều qua.

Hiện tại, Cơ quan chức năng cũng đã bàn giao thi thể nạn nhân Tống Tùng C, (SN 1981, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) về cho gia đình để tiếp tục lo hậu sự. Nạn nhân là người nhảy cầu Rạch Miễu (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) tự tử vào chiều 1/3, theo tin tức trên báo Dân việt.

Hiện trường vụ thanh niên nhảy cầu Rạch Miễu tự tử vào chiều 1/3. Ảnh báo Dân việt.

Cũng theo công an TP. Mỹ Tho, sau khi anh C dựng xe trên cầu, để lại chìa khóa xe và mũ bảo hiểm rồi bất ngờ leo qua lan can lao mình xuống sông Tiền.

Cùng thời điểm đó, có một xà lan đang lưu thông ngang qua nên đã nhìn thấy vụ việc và nhanh chóng tiếp cận để vớt anh C, đưa lên xà lan. Không lâu sau đó anh C tử vong.

Khi cơ quan chức năng có mặt và tiến hành kiểm tra trong cốp xe tay ga của thanh niên nhảy cầu, cơ quan chức năng phát hiện có 1 túi xách, bên trong túi xách có 1 CMND, 1 giấy phép lái xe đều mang tên Thiệu Thị Phi Yến (24 tuổi, ngụ xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), 1 sổ hộ khẩu có mang tên chủ hộ là Thiệu Quang Sự, và khoảng 1,4 triệu đồng tiền mặt, báo Công an TP. HCM đưa tin.

Nhận được tin báo, phòng cảnh sát PCCC cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang huy động ca nô chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp công an TP. Mỹ Tho và công an phường 6 tham gia tìm kiếm nạn nhân. Hiện vụ việc đang được công an TP. Mỹ Tho điều tra làm rõ.

Hồng Hà (Tổng hợp theo báo Dân việt, Công an TP. HCM)