Các lực lượng đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con mất tích trong vụ sà lan đâm chìm tàu chở cát trên sông Sài Gòn rạng sang ngày 30/7 vừa qua.

Theo đó, khoảng 15h chiều 31/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Thuý Em (34 tuổi) và Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi) cách hiện trường xảy ra tai nạn khoảng 1km.

Thi thể 2 mẹ con chị Thúy Em được tìm thấy cách hiện trường khoảng 1 km

Như infonet.vn đã đưa tin, khoảng 3 giờ sáng ngày 30/7, một vụ xảy tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng trên sông Sài Gòn, khiến 2 người trong một gia đình bị mất tích.

Cụ thể, vào thời điểm trên, tàu chở cát khoảng 15 tấn của gia đình anh Lê Văn Thuận (SN 1979, quê huyện Gò Công, Tiền Giang) đang lưu thông trên lưu vực sông Sài Gòn từ TP Thủ Dầu Một hướng về TP HCM.

Khi đi qua đoạn, bến phà An Sơn (TX Thuận An – Bình Dương) thì bị sà lan mang số hiệu SG.7552 trọng tải 8000 tấn, do anh Đỗ Phước Hải (34 tuổi, ngụ Cần Giuộc, Long An) điều khiển, tông trúng phía sau.

Khi tìm thấy được 2 thi thể, cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi và bàn giao cho người nhà đưa về quê an táng

Cú tông mạnh khiến tàu chở cát của anh Thuận bị nghiêng, nước tràn vào khoang và bị chìm trong tích tắc.

Trong khi đó, trên tàu anh Thuận đang có vợ là chị Nguyễn Thị Thuý Em (33 tuổi) và hai con là Lê Long An (16 tuổi), Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi) đang ngủ.

Khi thấy tàu nghiêng và đang chìm, anh Thuận từ buồng lái, hô hoán kêu vợ 2 con nhảy xuống sông. Tuy nhiên, chỉ có anh Thuận và bé An kịp nhảy ra khỏi tàu và được người trên sà lan quăng pháo cứu sống. Còn chị Em và bé gái bị mắc kẹt trong tàu, sau đó bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương cùng phối hợp lực lượng TP HCM đến hiện trường triển khai cứu hộ - cứu nạn, đưa người nhái xuống boong tàu để tìm 2 mẹ con, nhưng không thấy.

Lực lượng cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn đã nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 mẹ con trong suốt 2 ngày qua

Sau khi phân tích, có thể 2 mẹ con chị Thúy Em bị sóng đánh và cuốn trôi ra khỏi tàu, lực lượng cứu hộ - cứu nạn đã triển khai theo nhiều nhóm, tìm kiếm thi thể 2 mẹ con trên sông trong vòng bán kính 3 km.

Do dòng sông sâu 15m cộng với nước chảy xiết khiến cho công việc tìm kiếm thi thể 2 mẹ con vô cùng khó khăn. Sau 2 ngày nỗ lực, chiều 31/7, lực lượng cứu hộ - cứu nạn đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con cách hiện trường khoảng 1 km hướng về Lái Thiêu ( Thuận An).

Buổi sáng ngày 31/7, lực lượng chức năng cũng tiến hành hút cát và trục vớt tàu của anh Thuận để phục vụ cho công tác điều tra.

Liên quan đến vụ chìm tàu, sau vụ va chạm xảy ra, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ ông Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi, thuyền trưởng), ông Đỗ Phước Hải (44 tuổi, cùng ngụ Long An, người điều khiển sà lan). Bước đầu khai nhận, trước vụ va chạm khoảng 10 phút, ông Kha đã cho ông Hải cầm lái thay, để ông Kha đi vệ sinh. Chừng ít phút sau, đã xảy ra vụ tại nạn thương tâm nói trên.

Được biết, Ông Hải không có giấy phép điều khiển phương tiện đường thủy nhưng vẫn nhận lái giúp cho ông Kha.

Hiên cơ quan chức đang điều tra làm rõ vụ tai nạn trên.