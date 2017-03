Nguyên nhân đầu được xác định là do cùng làm nghề vận tải, đố kỵ trong làm ăn nên nghi phạm đã đóng đinh vào xốp để “bẫy” đối phương.

Sáng 29/3, bà Đinh Thị Bích Thảo, Bí thư huyện Mai Sơn (Sơn La), cho biết lực lượng Công an tỉnh Sơn La phối hợp cùng Công an huyện Mai Sơn đã tìm ra người đóng đinh vào các tấm xốp rồi rải trên quốc lộ 37. Theo thông tin từ cơ quan công an, người gắn đinh vào các tấm xốp không phải người dân địa phương.

Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra nên chưa tiết lộ danh tính nghi phạm . Tuy nhiên, nguyên nhân đầu được xác định là do cùng làm nghề vận tải, đố kỵ trong làm ăn nên nghi phạm đã đóng đinh vào xốp để “bẫy” đối phương, báo PL TP.HCM đưa tin.

Đã tìm ra thủ phạm bẫy đinh trong xốp đặt giữa quốc lộ. Ảnh: NĐT

Trước đó, theo tin tức trên báo Người đưa tin, anh Nguyễn Văn Mạnh thông tin trên mạng xã hội , vào khoảng 1h sáng 16/2, anh điều khiển xe tải hiệu Hyundai loại 5 tấn, biển số Vĩnh Phúc, di chuyển trên quốc lộ 37 theo hướng từ Phú Thọ về quốc lộ 6, huyện Thuận Châu (Sơn La) để trả hàng.

Khi cách quốc lộ 6 khoảng 2 km (hướng từ Bắc Yên đến TP Sơn La), anh Mạnh phát hiện nhiều mảnh xốp to bằng bàn tay được phủ kín hết mặt đường. Khi đi qua những tấm xốp đó, anh Mạnh phát hiện xe bị thủng lốp.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vẫn đang tiến hành điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật .

Nguyễn Hà (tổng hợp theo báo Người đưa tin, PL TP.HCM)