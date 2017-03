Có năm người chơi Facebook có liên quan, trong đó có hai học sinh, một sinh viên.

Ngày 12-3, thông tin với báo chí, người phát ngôn Công an TP Cần Thơ cho biết công an TP đã làm rõ những cá nhân có liên quan đến vụ việc đưa hình ảnh, thông tin về dàn “siêu xe” mang biển số xanh do Công an TP Cần Thơ quản lý với lời bình “Sắp có biến lớn rồi...” lên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu, NPH (20 tuổi, là sinh viên một trường đại học tại Cần Thơ) có sở thích chơi mô hình ô tô và biển số đẹp nên đã tự nghĩ ra những biển số. Đến tháng 8-2016, thông qua mạng xã hội, H. liên hệ với NHV (ngụ Hải Phòng) để gửi các biển số xe nói trên, nhờ V. làm biển số xe mô hình với tỉ lệ 1:24 và đầy đủ như xe thật.

V. đã làm cho H. các bộ biển số theo yêu cầu với giá 5.000 đồng/bộ (gồm biển vuông và biển dài) và gửi cho H. qua đường bưu điện. Sau đó H. bán một xe mô hình cho Trương Mạnh H. (học sinh lớp 9 ở Cần Thơ), đồng thời tặng kèm năm bộ biển số xanh.

Giàn “siêu xe” mang biển số xanh.

Trương Mạnh H. tự dán bốn biển số xanh: 65A-000.09, 65A-000.69, 65A- 001.13, 65A-111.33 vào bốn chiếc xe mô hình của mình sưu tầm rồi đặt xe dưới gầm tủ để chụp ảnh lại, đăng lên diễn đàn CLB Mô hình tĩnh Việt Nam vào lúc 15 giờ 41 phút ngày 6-2. H. đăng kèm dòng trạng thái “Bò bự mấy bác ạ” với mục đích để cho vui.

Đến sáng 7-2, Nguyễn Thành Đ. (24 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, Ninh Bình) trong lúc chơi Facebook đã tình cờ phát hiện hình ảnh xe mô hình gắn biển số xanh của Cần Thơ đăng trên một diễn đàn. Đ. dùng điện thoại tải những hình ảnh này về rồi đăng lại trên diễn đàn otofun kèm theo dòng trạng thái “Sắp có biến lớn rồi...”. Đ. thừa nhận là đăng cho vui với mục đích là câu like bạn bè.

Công an TP Cần Thơ cũng truy tìm được và xác định Nguyễn Q. (14 tuổi, hiện học lớp 8 ở tỉnh Vĩnh Long) là người đã chia sẻ bài viết đăng trên báo ĐV có tiêu đề “Dàn siêu xe gắn biển xanh: Xử lý người đăng tin” trên diễn đàn Cộng đồng thằng Bựa, kèm theo dòng trạng thái có nội dung xúc phạm đến lãnh đạo Công an TP Cần Thơ.

Do các chủ tài khoản sử dụng Facebook có liên quan nói trên đang ở độ tuổi còn rất trẻ, 14-25 tuổi (hai em đang học cấp II, một em đang là sinh viên) nên đã có những hình thức xử lý phù hợp, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Theo đó, Công an TP Cần Thơ đã đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Thanh tra Sở TT&TT căn cứ theo quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thành Đ…

Công an TP Cần Thơ xác định qua điều tra, những người có liên quan nói trên đều thừa nhận việc làm của mình và đều có chung mục đích là để cho vui, nhằm câu like bạn bè, không có mục đích cố ý bôi nhọ, xúc phạm cơ quan chức năng tại Cần Thơ. Tuy nhiên, điều này đã vi phạm điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện).