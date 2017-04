Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – Huỳnh Đức Thơ đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 đối với dự án mở rộng cảng cá Thọ Quang hiện tại thành cảng cá lớn nhất tại khu vực miền Trung.

Theo đó, khu vực cảng cá Thọ Quang mới sẽ được xây dựng và mở rộng trên cơ sở cảng cá cũ, với tổng diện tích lên tới trên 197.200 m2. Toàn bộ diện tích này sẽ được xây dựng thành một cảng cá động lực, là một trong những Trung tâm nghề cá lớn nhất của Việt Nam và là cảng cá lớn nhất khu vực miền Trung.

Cảng cá Thọ Quang cũ sẽ được mở rộng thành cảng cá lớn nhất khu vực miền Trung

Cảng cá Thọ Quang mới thuộc địa phận phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, được chia thành 4 phân khu chức năng:

Khu đất số 1 (diện tích 20.777 m2) dự kiến sẽ dành để nâng cấp xây dựng các cầu cảng hiện trạng thành cầu cảng chuyên dùng và cầu cảng tổng hợp, phía Bắc giáp âu thuyền Thọ Quang, phía Nam giáp đường Bình Than, phía Tây giáp âu thuyền Thọ Quang và phía Đông giáp chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang.

Khu đất số 2 (diện tích 2.549 m2) dự kiến để xây dựng cải tạo lại chợ cá cũ, phía Bắc giáp chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, phía Nam giáp đường Bình Than, phía Tây giáp cảng cá và phía Đông giáp đường Vân Đồn.

Khu đất số 3 (diện tích 173.904 m2) dự kiến xây dựng phát triển thành khu đô thị kết hợp cảng quốc tế, phía Nam giáp đường Lê Đức Thọ; các phía Đông, Tây, Bắc đều giáp biển.

Khu đất số 4 (diện tích 3.825 m2) dự kiến để xử lý hạ tầng kỹ thuật tuyến cống đối lưu hiện trạng, có vị trí tại khu vực ngã giao đường Lê Đức Thọ và đường Hồ Hán Thương đoạn dẫn lên cầu Mân Quang.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định và phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng thực hiện việc cắm mốc theo tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt.

UBND quận Sơn Trà chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày, thời hạn công bố tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt không quá 20 ngày kể từ ngày ký quyết định này (4/4).

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Đà Nẵng là một trong 5 trung tâm nghề cá lớn của cả nước. Trung tâm nghề cá lớn Đà Nẵng gắn với ngư trường Biển Đông và Hoàng Sa nhằm cơ cấu lại nghề cá theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa lĩnh vực khai thác hải sản xa bờ, hợp lý hóa khai thác ven bờ.

Trong thời gian qua, Đà Nẵng đã tập trung nguồn vốn để đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá, hình thành hệ thống quản lý thông tin tàu cá hiện đại, bảo đảm thông tin liên lạc giữa tàu cá với đất liền; ban hành các chính sách hỗ trợ cho ngư dân.

Cảng cá Thọ Quang hiện tại chính thức đi vào hoạt động từ năm 2004 với diện tích 25ha mặt đất và 55 ha mặt đất; Vùng nước âu thuyền có sức chứa 800 tàu, thuyền công suất từ 22 đến 600 CV vào neo đậu, là nơi neo đậu tàu, thuyền trú, tránh bão với sức chứa gần 500 tàu, thuyền công suất lớn.

Việc mở rộng diện tích và năng lực vận hành của cảng cá Thọ Quang có ý nghĩa quan trọng ở khu vực ven biển Đà Nẵng. Không chỉ hoàn thiện một khu vực hậu cần nghề cá có hạ tầng hiện đại có thể tiếp nhận được những tàu trọng tải lớn từ 10.000 DWT (tương đương với 10.000 tấn) trở lên, mà còn giúp ngư dân Đà Nẵng phát triển kinh tế, đảm bảo công tác an ninh quốc phòng tại khu vực này.