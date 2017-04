GD&TĐ - Sáng nay, (24/4), tại trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) diễn ra hoạt động tổ chức thí điểm lớp học ngoại khóa về an toàn giao thông theo chương trình Doreamon với An toàn giao thông.

Tại lớp học này, các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương được tiếp cận các kiến thức về an toàn giao thông qua hình ảnh chú mèo máy Doreamon khiến giờ học sinh động, học sinh hào hứng, thích thú và dễ nhớ hơn trong việc tiếp nhận; từ đó nâng nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh.

Từ thành công của lớp học ngoại khóa này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp triển khai mô hình này tại trường Tiểu học Ngô Quyền và trường Tiểu học Phù Đổng.

Chương trình Doreamon với An toàn giao thông được triển khai tại Việt Nam từ năm 2016 với sự tài trợ của Tập đoàn Báo Mainichi Nhật Bản. Đây là chương trình tuyên truyền vì an toàn giao thông sẽ được tổ chức hàng năm do Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương, các đơn vị liên quan thuộc Bộ GD&ĐT, tập đoàn Báo Mainichi và các doanh nghiệp Nhật Bản tổ chức.

Ngoài tổ chức 15 lớp học ngoại khóa về an toàn giao thông tại 5 địa phương gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Yên Bái, trong năm 2017, chương trình Doreamon với An toàn giao thông sẽ cấp phát 31.000 tờ áp phích với hình ảnh chú mèo máy Doreamon cùng khẩu hiệu tuyên truyền: “Niềm vui theo em đến trường là sự an toàn trên từng bước đi”.

Dự kiến, tháng 7/2017, Ban tổ chức chương trình phát động tổ chức cuộc thi sáng tác khẩu hiệu Doreamon với An toàn giao thông để lựa chọn khẩu hiệu chính thức của chương trình nhằm tuyên truyền về an toàn giao thông trong năm học 2017 – 2018.