Cơ quan công an đã tạm giam 4 tháng kiều nữ dùng roi điện đi cướp tài sản của người thân với gia đình để có tiền tiêu xài.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng xác nhận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Phùng Thị Bích Hường (SN 1997, trú thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về hành vi “Cướp tài sản”.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Cơ quan CSĐT, Viện KSND huyện Hòa Vang đã phân công Kiểm sát viên phối hợp với Điều tra viên kiểm sát chặt chẽ hồ sơ, thời hạn tạm giữ Hường theo luật định. Trên cơ sở xem xét các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Viện KSND huyện Hòa Vang đã phê chuẩn các quyết định trên kể trên.

Như Pháp Luật Plus đã đưa tin, vào khoảng 18h ngày 25/4, lợi dụng lúc gia đình bà Ngô Thị Thiên (SN 1940, trú cùng xã) đi vắng, Hường đột nhập vào nhà này để trộm cắp tài sản. Thời điểm Hường đang hành động, bà Thiên vừa về đến nhà.

Phát hiện một cô gái trẻ đang lục soát đồ đạc nhà mình nên bà Thiên liền tri hô. Bị phát hiện, Hường liền dùng roi điện thủ sẵn trong người áp sát, tấn công chủ nhà và cướp đi 10 triệu đồng trong túi áo nạn nhân, rồi bỏ chạy về cuối cánh đồng Tây An.

Chân dung kiều nữ Phùng Thị Bích Hường.

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát hình sự công an huyện Hòa Vang đã phối hợp với Công an Nam Hòa Vang, Công an xã Hòa Châu nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét và thu giữ được một roi điện cách hiện trường hơn 200 m.

Đến 21h tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện Hường đang lang thang trên con đường ven sông Cầu Đỏ (thuộc địa phận phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nên tổ chức bắt giữ, kiểm tra và thu hồi hơn 6,3 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu “kiều nữ” 9X khai nhận, do túng tiền tiêu xài nên đột nhập nhà bà Thiên trộm cắp tài sản.

Lúc bị phát hiện đã dùng roi điện cất trong người tấn công và cướp được 10 triệu đồng. Sau khi chạy ra cánh đồng trốn thoát, Hường đợi đến tối thuê người bơi ghe qua bên kia sông Cầu Đỏ thì bị phát hiện. Về phần cây roi điện, Hường cho biết mình nhặt được bên đường.

Không lo ăn học, Hường lại thích sống ảo, chạy theo những bức ảnh sang chảnh trên mạng xã hội.

Qua điều tra, gia đình kiều nữ 9x và nạn nhân là sui gia với nhau, chị của Hường là vợ của cháu nội cụ Thiên. Trái với thông tin ban đầu, nhà Hường thuộc diện gia đình khá giả, cha Hường là cán bộ của ngành điện lực, còn mẹ là chủ một sạp bán quần áo ở chợ Cẩm Lệ, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Gia đình Hường có 3 anh chị em, anh trai đầu vừa mãn hạn tù 10 năm về tội cướp giật tài sản, người chị kế đã yên bề gia thất với cháu nội của cụ Thiên.

Là con út, lại xinh xắn, dễ thương, gia đình dư dả tài chính, Hường đã được cha mẹ nuông chiều và đặt nhiều kỳ vọng. Thay vì chăm lo học hành, Hường lại "nghiện" mạng xã hội và thích sống ảo, nữ sinh thường xuyên lên mạng xã hội đăng những hình ảnh lung linh để thu hút người khác.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tuấn