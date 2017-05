Đám cháy bùng phát lúc sáng sớm tại kho chứa gạch men tại Đà Nẵng đã khiến nhiều ô tô, xe tải bị hư hỏng nặng.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ ngày 6-5, tại kho chứa gạch men của Công ty CP H.V.S, đóng trên đường Lê Đại Hành (thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), nhiều người dân sống cạnh kho chứa gạch men Công ty CP H.V.S bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn nên đi kiểm tra thì phát hiện có khói đen xì bốc ra từ bên trong nhà kho.

Hiện trường vụ cháy ngày 6-5

Người dân nhanh chóng hô hoán để mọi người tới mở cửa kho, dùng các thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập ngọn lửa nhưng đều bất thành. Đám cháy sau đó lan rộng khiến người dân phải báo lực lượng chữa cháy khẩn cấp. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng huy động 3 xe cứu hỏa cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa.

Lúc xảy ra vụ cháy, bên trong kho hàng có 4 xe ô tô và một xe tải. Mặc dù đám cháy đã được dập tắt sau đó nhưng cũng gây nhiều thiệt hại về tài sản, bao gồm một ô tô 7 chỗ bị cháy và hư hại gần như hoàn toàn, một xe tải bị cháy xém phần đuôi; ba ô tô còn lại được lực lượng chữa cháy đưa ra ngoài kịp thời nên không gây thiệt hại.

Trước đó, vào trưa 5.5, tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê cũng đã xảy ra vụ cháy nhà do Nguyễn Thị Trang làm chủ. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do chập điện. Rất may, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, mọi người trong gia đình bà Trang đều đi vắng nên vụ hỏa hoạn chỉ gây thiệt hại về tài sản.

V. Quyên