Quán cơm gà bà Buội bị Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm TP đình chỉ hoạt động kinh doanh, buôn bán đến khi chủ quán khắc phục các vi phạm vì để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Đà Nẵng đình chỉ quán cơm khiến cán bộ TP Vũng Tàu bị ngộ độc

Ngày 16/5, Sở Y tế Đà Nẵng đã có cuộc họp khẩn giải quyết hậu quả vụ 17 khách du lịch trong đó có nhiều cán bộ TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) bị ngộ độc thực phẩm.

Sở Y tế đã yêu cầu Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm đình chỉ ngay hoạt động của quán cơm bà Buội (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để tiến hành kiểm tra toàn diện, phun thuốc xử lý vệ sinh môi trường.

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Đà Nẵng cho biết quán cơm Bà Muội có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, quán cơm vi phạm một số quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm như giấy khám sức khỏe của nhân viên hết thời hạn, điều kiện cơ sở chế biến, bảo quản thực phẩm không đạt yêu cầu như: thịt gà xé bỏ quản trong dụng cụ không có nắp đậy, rau sống đã sửa sạch bảo quản cách nền khoảng 20cm...

Đoàn đã tiêu hủy toàn bộ sản phẩm thịt gà, cơm, rau sống…sử dụng trong ngày 14-5. Ngoài ra, đoàn kiểm tra đã lấy mẫu thức ăn gồm cơm, thịt gà luộc, lòng gà, trứng gà, nước canh gà, đu đủ dầm chua, rau sống để tiến hành phân tích, xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh vật để tìm nguyên nhân.

Kết quả xét nghiệm sẽ có trong ngày 17/5.

Đoàn kiểm tra đang tiến hành phun thuốc xử lý môi trường ở quán cơm bà Buội

Trước đó tối 14/5, 17 bệnh nhân nhập viện bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng với các triệu chứng buồn nôn, nôn, chóng mặt, đau bụng, ỉa chảy, khó thở, sốt nhẹ.

Các bệnh nhân được chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm. Các vị khách cho biết bị triệu chứng trên sau khi ăn tối tại quán cơm bà Buội. Đặc biệt, trong số các bệnh nhân có nhiều cán bộ TP Vũng Tàu đang đến Đà Nẵng học tập kinh nghiệm quản lý vỉa hè.

