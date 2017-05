Sau cú va chạm giao thông với 2 thanh niên chạy xe máy cùng chiều, Nguyên giở thói côn đồ, rút dao bấm đâm trọng thương các nạn nhân.

Sáng 8/5, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) xác nhận: Cơ quan CSĐT Công an quận đã bắt khẩn cấp đối tượng Đinh Công Nguyên (SN 1991, trú phường An Khê, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vì có hành vi cố ý gây thương tích, dùng dao đâm hai anh em người đi đường trọng thương.

Đối tượng Nguyên tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào lúc 17h ngày 7/5, Nguyên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát (BKS) 43 X1- 3290 đang lưu thông trên đường Trường Chinh (đoạn thuộc tổ 39A, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã va chạm với anh Huỳnh Đình Th. (SN 1980, trú tổ 45, phường Hòa An, Cẩm Lệ) đang lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm, cả hai đã xảy ra tranh cãi, Nguyên dùng dao bấm (dài khoảng 30 cm) thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào ngực anh Th.

Bấy giờ, anh Huỳnh Đình T (SN 1975, anh ruột của anh Th) đang lưu thông trên đường phát hiện em mình bị Nguyên đâm vội vào can ngăn, cũng bị Nguyên dùng dao đâm nhiều nhát.

Con dao bấm tang vật

Trước hành động côn đồ và hung hãn của Nguyên, nhiều người đi đường chứng kiến vụ việc đã vội chạy đến can ngăn và đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, Nguyên đã liên tục dọa nạt, trong tay lăm lăm dao bấm nên người đi đường đã báo sự việc đến Công an quận Cẩm Lệ đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Cùng lúc này, đồng chí Ngô Tấn Lực (đang công tác tại phòng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - CA TP Đà Nẵng) đi ngang qua, thấy vụ việc, đã khống chế, tước con dao hung khí từ trên tay Nguyên, đồng thời phối hợp với người đi đường bắt đối tượng bàn giao cho Công an quận Cẩm Lệ.

Hai nạn nhân là anh em T và Th. đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Theo Đông Hà Linh/Công an TPHCM