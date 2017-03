Đến thời điểm hiện tại UBND thành phố Đà Nẵng đã tiến hành cấp phép cho những dự án đủ điều kiện mua bán đất nền, nhưng chỉ có 18 dự án được phê duyệt do đã hoàn thành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Những dự án hoàn thành chuyển giao quyền sử dụng đất và hoàn thiện hạ tầng đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt

Thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 22/3 ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP đã ký văn bản số 2048/UBND-SXD công bố danh sách 18 dự án đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất theo Nghị định 11/CP cho các cá nhân, tổ chức mua bán đất nền trên địa bàn TP.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trong thời gian qua, thị trường BĐS Đà Nẵng diễn ra khá sôi động, nên nhiều nhà đầu tư đã lợi dụng thời cơ này để huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân dưới nhiều hình thức khác nhau để kinh doanh. Trong khi một số dự án chưa được TP thống nhất về mặt chủ trương, chưa có phương án quy hoạch cụ thể, nhiều dự án chưa hoàn chỉnh các thủ tục liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất.

Trên thực tế từ sự việc chạy theo lợi nhuận của nhiều nhà đầu tư đã khiến cho người dân và các tổ chức khi mua bán đất nền gặp nhiều thiệt hại. Những dây dưa về giấy về chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và phát sinh thêm nhiều chi phí của người dân. Việc UBND TP Đà Nẵng ký quyết định và công bố công khai các dự án đủ điều kiện về pháp lý để người dân và các tổ chức biết thông tin, chủ động trong việc mua bán, vừa đảm bảo quyền lợi của người mua, đồng thời cũng đảm bảo cho thị trường BĐS Đà Nẵng được phát triển một cách lành mạnh, bền vững.

Sở Thông tin - Truyền thông được UBND TP Đà Nẵng giao thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dưới đây là danh mục 18 dự án đã hoàn thành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở được UBND TP phê duyệt:

1. Khu dân cư, nhà ở, khách sạn, căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ 2 Tháng 9 (quận Hải Châu, do Công ty CP Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư; tổng diện tích đất cho phép chuyển quyền là 6.910m2)

2. Khu du lịch ven sông Hàn (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà; Công ty CP Thương mại, Du lịch, Đầu tư Cù Lao Chàm; 107.561m2)

3. Khu Olalani Riverside Towers (phường Nại Hiện Đông, quận Sơn Trà; Công ty CP Mỹ Phúc; 30.942m2)

4. Khu du lịch biển VinaCapital Đà Nẵng (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn; Công ty TNHH Khu Du lịch biển VinaCapital; 47.130m2)

5. Khu dân cư Phước Lý mở rộng (quận Cẩm Lệ; Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung; tổng diện tích đề nghị chuyển quyền đợt 1: 41.886,2m2; đợt 2: 2.120m2; đợt 3: 2.725,2m2; đợt 4: 2.993,8m2)

6. Khu vực phía Bắc nút giao thông Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ; Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng; tổng diện tích đất ở 3,85ha, tổng diện tích đất thương mại dịch vụ 0,25ha)

7. Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân giai đoạn 1A (quận Cẩm Lệ; Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời; diện tích đất ở chia lô 21,22ha, diện tích đất ở biệt thự 4,11ha, diện tích đất thương mại dịch vụ 1,76ha)

8. Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân giai đoạn 1B (quận Cẩm Lệ; Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời; diện tích đất ở chia lô 3,74ha, diện tích đất ở biệt thự 29,3ha)

9. Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân giai đoạn 2 (quận Cẩm Lệ; Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời; diện tích đất ở chia lô 62,6ha, diện tích đất ở biệt thự 56,3ha; diện tích đất thương mại dịch vụ 31ha)

10. Khu dân cư khu vực Nhà máy Cao su (quận Ngũ Hành Sơn; Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Nam Việt Á; chuyển quyền đọt 1: 39.801,5m2; chuyển quyền đợt 2: 4.225,5m2)

11. Khu đô thị Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn; Công ty CP Đầu tư bảo hiểm tài chính Dầu Khí; chuyển quyền đợt 1: 54.014m2, chuyển quyền đợt 2: 91.138,14m2)

12. Khu A khu đô thị Golden Hills City giai đoạn 1 (quận Liên Chiểu; Công ty CP Trung Nam; 408.957m2)

13. Khu dân cư Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng (quận Liên Chiểu; Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng; 46.434,84m2)

14. Khu đô thị Phước Lý (quận Liên Chiểu; Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung; diện tích đất ở chia lô 21,52ha, diện tích đất ở biệt thự 2,52ha, diện tích đất kho tàng 1,99ha)

15. Dự án lô đất A2-2 thuộc Khu dân cư Kho thiết bị phụ tùng An Đồn (quận Sơn Trà; Công ty CP Thương mại dịch vụ Hai Hạnh; 8.922m2)

16. Dự án khu đất tại vị trí nút giao thông đường Phó Đức Chính và Ngô Quyền (quận Sơn Trà; Công ty CP Hóa chất nhựa Đà Nẵng; 1,819m2)

17. Dự án khu dân cư An Viên (quận Sơn Trà, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng; 7.283,5m2)

18. Khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ cao tầng (quận Sơn Trà; Công ty CP Địa ốc Sea Thuận Phước).

Văn bản này được UBND TP Đà Nẵng gửi cho Thường trực Thành ủy (thay báo cáo), Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP, Công an TP, Thanh tra TP. Đồng thời gửi các Sở Xây dựng, KH&ĐT, Tài nguyên Môi trường, Thông tin Truyền thông, Tư pháp, UBND các quận, huyện, Viện Quy hoạch xây dựng, các Văn phòng công chứng, các chủ đầu tư các dự án trên địa bàn TP, yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký.