Sai khi gây tai nạn chết người tại Nghệ An, cho rằng không có ai chứng kiến, tài xế đã chạy về Hà Tĩnh lẩn trốn. Tuy nhiên, qua trích xuất camera tại trạm thu phí, cơ quan công an đã làm rõ sự việc.

Ngày 2-4, Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xác nhận, liên quan đến vụ TNGT làm chết một phụ nữ trên đường tránh Vinh đoạn qua địa bàn huyện Hưng Nguyên vào chiều tối ngày 17-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên đã làm rõ danh tính tài xế và chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 18h15' ngày 17-3-2017, tại Km 22+410 trên Quốc lộ 1A tuyến tránh TP Vinh, thuộc địa phận xóm 8, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xảy ra một vụ TNGT giữa xe ô tô tải và một người phụ nữ đi bộ băng qua đường.

Hậu quả, nạn nhân bị xe ô tô cán qua người, tử vong ngay tại chỗ. Lợi dụng hiện trường vắng người qua lại, trời tối nên ngay sau đó, tài xế gây tai nạn đã đánh xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đường tránh QL1A đoạn qua xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên nơi xảy ra vụ tai nạn.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Hưng Nguyên đã tiếp cận hiện trường, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an Nghệ An, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo Đại tá Thái, khó khăn lớn nhất là tai nạn xảy ra ở cung đường vắng, thời điểm xảy ra tai nạn không có nhân chứng, tài xế lại bỏ trốn.

Trong khi dấu vết hiện trường cho thấy, nạn nhân một người phụ nữ, cơ thể đã bị dập nát, không thể nhận dạng. Mặc dù vậy, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an Hưng Nguyên nhận định, phương tiện gây ra tai nạn di chuyển cùng chiều theo hướng Nam - Bắc và nhiều khả năng là loại xe có tải trọng lớn.

Từ thông tin của một người dân sống ở khu vực gần hiện trường cung cấp, về việc trung vào thời điểm xảy ra tai nạn, người này đứng trên tầng 2 phát hiện một chiếc xe tải màu vàng chạy với tốc độ cao theo hướng Nam - Bắc. Thông qua trích xuất camera tại Trạm thi phí trên cầu Bến Thủy 2, cơ quan chức năng nhận dạng được biển số xe ô tô tải hiệu ĐONGFENG là của một chủ gara ở Nghệ An, song người này đã bán cho một doanh nghiệp vận tải ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Từ thông tin này, phối hợp với Công an huyện Hương Khê, nhanh chóng xác minh chủ phương tiện và cũng là người cầm lái chiếc xe hôm xảy ra tai nạn là anh Nguyễn Đình P. (33 tuổi), trú tại huyện Hương Khê.

Ban đầu, anh này phủ nhận mọi thông tin liên quan đến vụ tai nạn, song với những bằng chứng xác thực, thậm chí cơ quan công an còn thu giữ vết máu lưu lại trên xe ô tô này, anh Nguyễn Đình P. đã thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn của mình.

Thiên Thảo