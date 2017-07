Không biết đây sẽ là tin vui hay tin buồn dành cho fan của idol này.

Mới đây, WINNER đã hé lộ hình ảnh đầu tiên cho sự trở lại sắp tới của họ. Love Me Love Me với hình ảnh chủ đề mang đậm chất nhiệt đới chắc chắn sẽ là 1 ca khúc trẻ trung dành cho hè 2017. Bài hát được sáng tác bởi Yoon, Mino và Future Bounce. Phần lời chắp bút bởi Yoon, Mino và Hoony.

Hình ảnh nhá hàng cho ca khúc mới từ WINNER.

Không biết đây sẽ là tin vui hay buồn dành cho boygroup này bởi theo lịch trình thì Love Me Love Me sẽ lên sóng vào ngày 4/8 tới đây cùng ngày ra mắt của bộ đôi “bom tấn” All Night và Holiday từ SNSD.

Full album thứ 6 của SNSD cũng ra mắt cùng thời điểm với sản phẩm từ WINNER.

Tiffany

YoonA

Như vậy, chắc chắn WINNER sẽ lên sàn cùng với SNSD ở lần trở lại này. Cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo từ làn sóng Hallyu trong tháng 8 hứa hẹn cam go sắp tới.

Tuấn Hà