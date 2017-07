Sáng 28.7, cơ quan Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết đã bắt giữ hung thủ đã sát hại bà Hoàng Thị H (SN 1952, thị trấn Yên Thế). Nghi phạm không ai khác chính là con đẻ của người phụ nữ này.

Ngôi nhà của bà H. sáng nay. Ảnh: PV

Theo lời thượng tá Bùi Việt Hùng, Trưởng Công an huyện Lục Yên (Yên Bái), do địa bàn rộng, nhiều đồi núi nguy hiểm nên việc truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn. Sau gần 20h truy bắt nghi phạm, đến 9h sáng 28.7, Nông Văn Toản đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trốn trên quả đồi phía sau nhà.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, khoảng 16h ngày 27.7, trên đường chăn đi trâu về ngang qua nhà bà Hoàng Thị H, người dân đã phát hiện có vết máu lớn loang trên nền hè. Thấy có điều bất thường, họ vào nhà thì tá hỏa phát hiện bà H nằm bất động dưới nền nhà với nhiều vết chém trên người và báo cho lực lượng chức năng.

Bà H được xác định bị chém hai nhát vào tay và cổ, nhát chém ở cổ là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Nhận được tin cấp báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an huyện Lục Yên ngay lập tức có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng.

Hiện trường nơi bắt được Toản

Được biết, bà Hoàng Thị H có 4 người con, trong đó có 3 người con trai, 1 người con gái, hiện bà đang sống chung với người con trai thứ 3 là Nông Văn Toản (SN 1975). Vị trí nhà bà H nằm ở nằm ở khu vực sát chân núi, vắng vẻ, ít người qua lại.

Những người dân ở đây cho biết, Toản đã có gia đình, cả hai vợ chồng Toản có với nhau một mặt con song đã chia tay từ lâu. Vì là người hay uống rượu nên thần kinh của Toản không được ổn định, trước đó đã đánh đập bà H nhiều lần.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

L.N - Phạm Đông