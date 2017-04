Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm 14-4 đã bị chỉ trích sau khi một đài truyền hình địa phương đưa tin rằng cựu Tổng thống Park Geun-hye đã được biệt đãi tại trại giam Seoul.

Đài truyền hình CBS của Seoul hôm 14-4 đưa tin rằng trong 2 ngày đầu tiên bị giam giữ, bà Park đã ngủ trong phòng trực đêm của nhân viên canh gác trại giam thay vì phòng biệt giam của bà.

Theo bản tin được dẫn nguồn từ các cơ quan hành pháp này, hôm 31-3, bà Park đã từ chối không chịu vào phòng biệt giam của bà vì phòng giam này quá bẩn thỉu.

Bản tin còn nói rằng bà Park đã đòi hỏi rằng phòng giam phải được dán giấy dán tường mới và Trại giam Seoul đã đáp ứng nhu cầu của bà. Quá trình này tốn 2 ngày và bà Park được phép ngủ trong phòng trực đêm của nhân viên canh gác trại giam.

Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye rời khỏi Tòa án Quận trung tâm Seoul sau khi bị thẩm vấn hôm 30-3. Ảnh: Reuters

Bản tin của CBS chỉ ra rằng biệt đãi tù nhân là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Theo điều 14 trong Đạo luật quản lý tù nhân tại các trại giam cải tạo, các tù nhân chỉ bị giam giữ chung khi trại giam đó không có đủ phòng biệt giam hoặc việc giam chung với tù nhân khác là cần thiết để đảm bảo sinh mạng, thân thể hay sự ổn định tâm lý cho tù nhân.

Bà Park tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào tháng 2 năm 2013 nhưng đã bị Quốc hội luận tội vào tháng 12 năm 2016 vì một loạt những bê bối trong suốt nhiệm kỳ của bà. Ngày 10-3 vừa qua, Tòa án Hiến pháp đã thông qua quyết định luận tội của quốc hội, chính thức truất phế bà Park.

Sau hàng loạt cuộc điều tra của các công tố viên, tòa án địa phương đã ban lệnh bắt giữ bà Park với hàng loạt tội danh, trong đó có tội nhận hối lộ và lạm quyền.

Bản tin trên đã gây nên những luồng chỉ trích dữ dội nhằm vào Bộ Tư pháp Hàn Quốc khiến cơ quan này phải lập tức giải trình với báo giới vào trưa ngày 14-4.

Theo Bộ Tư pháp, bà Park ngủ 2 đêm trong phòng trực đêm của nhân viên gác trại giam do phòng giam của bà đang được Trại giam Seoul xây lại tường mới và tái cấu trúc lại để ngăn không cho bà tiếp xúc với các tù nhân khác theo đúng các giao thức an ninh đối với cựu Tổng thống. Do vậy việc để bà ngủ trong phòng trực của nhân viên là không thể tránh được.

Bộ Tư pháp giải thích rằng trại giam bất đắc dĩ phải cho bà ngủ ở đó vì việc giam bà ở các phòng giam khác sẽ không phù hợp với các giao thức an ninh. Bộ cũng khẳng định bà không hề được biệt đãi gì cả và bản thân bà Park cũng không phàn nàn gì về tình trạng phòng giam.

Về vấn đề giấy dán tường, Bộ thừa nhận rằng trại giam có dán giấy dán tường mới cho bà nhưng không phải do bà đòi hỏi.

Thông tin giải trình với báo giới của Bộ Tư pháp cũng giải thích thêm rằng từ năm 2013, phòng giam này đã không hề được sửa chữa gì nên trại giam Seoul đã thẩm định và cho tu sửa lại căn phòng .

Trong khi đó, phía công tố viên cho biết có thể sẽ truy tố bà Park vào thứ hai, 17-4. Một nguồn tin từ đội điều tra đặc biệt nói rằng bà Park sẽ vẫn bị tạm giam trong suốt thời gian xét xử.

N.Thương (theo Korea JoongAng Daily)