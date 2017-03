Cựu thành viên 365 bối rối diễn cảnh "đi cầu" trong phim điện ảnh Dạ cổ hoài lang.

Cựu thành viên 365 bối rối diễn cảnh "đi cầu" trong phim điện ảnh Dạ cổ hoài lang.

Trong phim điện ảnh Dạ cổ hoài lang sắp ra mắt của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Will - cựu thành viên nhóm nhạc 365thủ vai Năm Triều thời còn niên thiếu. Mới đây, anh chàng đã có dịp kể về những chuyện dở khóc dở cười thú vị ở hậu trường.

Được biết, vì việc chuyển bối cảnh (trước đây, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tính quay cảnh mùa đông ở New York, nhưng vì nhiều lý do nên anh đã quyết định dời đoàn về Canada) cũng như dành nhiều thời gian để quay được cảnh tuyết rơi ưng ý nhất, mà Dạ cổ hoài lang phải mất hơn 2 năm để hoàn thành.

Vì thế, không ít chuyện bất đắc dĩ xảy ra với Will. Khi ra rạp, khán giả có thể dễ dàng soi được cân nặng của anh lên xuống thất thường. Lý do bởi trước đây, lịch trình rất bận rộn nên Will khá gầy, thân người và tay chân đều bé. Khoảng 1 năm sau khi gia nhập đoàn phim, Will đã tích cực ăn uống điều độ và chăm tập thể hình hơn.

Thân hình của Will mập, ốm thất thường trên phim.

Kết quả, anh không chỉ lên cân thấy rõ, mà tay chân cũng cơ bắp và thân hình cũng khác. Tuy nhiên, vai diễn của nam ca sĩ trong phim lại không phù hợp để sở hữu vóc dáng vạm vỡ. Thế nên, đạo diễn đã yêu cầu Will ăn kiêng để ốm bớt buộc anh chàng phải nghe theo.

Không chỉ vậy, trong cảnh Năm Triều "đi cầu", vì lần đầu tiên được trải nghiệm, Will đã vô cùng bối rối. Đạo diễn yêu cầu cảnh quay phải chân thật nhất có thể nên đã "bắt" nam ca sĩ cởi hẳn quần ngoài, quần lót và để lộ vòng 3. Anh chàng phải đấu tranh dữ dội mới có thể xin đạo diễn dùng các phiến lá to xung quanh để che lại.

Dạ cổ hoài lang với sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi gồm NSƯT Hoài Linh, nghệ sĩ Chí Tài, diễn viên Võ Đình Hiếu, Oanh Kiều, Will 356, Thanh Mỹ, Trọng Khang…sẽ ra rạp từ ngày 24/3.

Hồ An