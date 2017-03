Một người đàn ông Singapore bị nhồi máu cơ tim cấp đã được cứu sống nhờ quy trình báo động đỏ liên viện giữa Bệnh viện An Bình và Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM.

Bệnh nhân Singapore được cấp cứu kịp thời

Chiều 20/3, ThS.BS Trần Hòa – Trưởng đơn vị can thiệp nội mạch – Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân B.H.B (59 tuổi, quốc tịch Singapore) được chuyển khẩn từ Bệnh viện An Bình sang do bị nhồi máu cơ tim cấp nhờ quy trình báo động đỏ liên viện.

Theo khai thác bệnh sử, trong buổi ăn chiều, ông B. lên cơn đau ngực dữ dội sau xương ức. Cơn đau kéo dài hơn 30 phút thì ông bất tỉnh, hôn mê, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện An Bình trong tình trạng mạch và huyết áp không đo được, điện tâm đồ cho thấy ông B. bị rung thất gần ngưng tim.

Các bác sĩ Bệnh viện An Bình đã nhanh chóng xử trí cấp cứu người bệnh bằng sốc điện, đặt nội khí quản để thở máy, dùng các thuốc điều trị rối loạn nhịp, các thuốc vận mạch để nâng huyết áp.

Sau 15 phút hồi sức tích cực, tim người bệnh đập lại, huyết áp có nhưng rất thấp, đo điện tâm đồ lúc sau này thấy có dấu hiệu nhồi máu cơ tim tối cấp thành dưới. Nếu không được can thiệp cấp cứu để tải thông mạch máu bị tắc thì gần như là khả năng tử vong rất là cao.

Sau khi thông báo với bác sĩ can thiệp nội mạch của Bệnh viện ĐH Y dược qua điện thoại, các bác sĩ quyết định chuyển khẩn người bệnh qua Bệnh viện ĐH Y dược để can thiệp mạch vành cấp cứu. 60 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Theo PGS.TS.BS Trương Quang Bình – Phó Giám đốc Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, Giám đốc Trung tâm tim mạch, đối với loại bệnh lý nguy hiểm này, thời gian càng kéo dài thì cơ hội cho người bệnh càng mất dần, tỷ lệ tử vong sẽ tăng lên. Nếu người bệnh đến trễ quá 12 tiếng kể từ khi có cơn đau thì cơ hội can thiệp thành công sẽ không còn nữa.

BS Hòa cho biết, Bệnh viện An Bình đã xử lý cấp cứu ban đầu rất tốt, bệnh nhân được chuyển viện kịp thời với đầy đủ các phương tiện hỗ trợ nên đã qua được cơn nguy hiểm. Trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận 1-2 trường hợp chuyển viện cấp cứu.

Nhồi máu cơ tim cấp do tắc nghẽn đột ngột lưu lượng máu đến nuôi tim. Huyết khối thường được hình thành tại chỗ ở vị trí của mảng xơ vữa động mạch. Những người có nhóm nguy cơ cao như lớn tuổi, nam giới, gia đình có người mắc bệnh hoặc hút thuốc lá, lối sống thiếu vận động thể lực, yếu tố tâm lý (căng thẳng, stress), béo phì hay thừa cân, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid máu, đái tháo đường,...

Các triệu chứng đi kèm như người bệnh thường vã mồ hôi, khó thở, có thể có ngất. Một số trường hợp nặng, người bệnh có thể bị tụt huyết áp, choáng tim và đột tử.

Chính vì tính chất nguy hiểm của bệnh lý này mà khi người bệnh có các triệu chứng gợi ý như trên, đặc biệt là cơn đau ngực xuất hiện cấp tính dữ dội kéo dài hơn 10 - 20 phút không đỡ thì nên đến trung tâm y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

