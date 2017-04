Bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở nhưng bằng nỗ lực, sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều chuyên khoa, các bác sỹ Bệnh viện quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, đã đưa bệnh nhân “ trở về từ cõi chết.”

Trước đó, ngày 6/4, bệnh nhân B.H, 70 tuổi , được người nhà đưa đến Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sỹ đã nhanh chóng tiến hành hồi sinh tim, phổi, cứu sống bệnh nhân trong gang tấc, đồng thời tìm kiếm nguyên nhân khiến bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở cùng lúc.

Sau khi hội chẩn nhanh với các bác sĩ chuyên khoa Hồi sức tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh, các bác sỹ nhận định bệnh nhân có khả năng cao bị thuyên tắc phổi nên chỉ định chụp CT động mạch phổi bằng máy chụp CT 128 lát cắt.

Kết quả ghi nhận trên hình ảnh cho thấy, có nhiều huyết khối trải dài từ các nhánh phải và trái của động mạch phổi lên đến các nhánh phân thùy phổi. Thuyên tắc phổi cấp chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở đột ngột.

Sau khi xác định chính xác nguyên nhân, các bác sĩ đã quyết định cho bệnh nhân sử dụng thuốc tiêu sợi huyết Alteplase liều thấp 0.6mg/kg. Thuốc tiêu sợi huyết được dùng để điều trị các chứng đột quỵ tim mạch trong vòng 3 giờ sau khởi phát bệnh giúp giảm thiểu tỉ lệ tử vong cũng như di chứng để lại. Sau 30 giờ điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, không có di chứng thần kinh và đã cai được máy thở. Nhằm dự phòng tình trạng bệnh tái phát, bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị bằng thuốc chống đông.

Bác sỹ Lê Duy Lạc, P hó Trưởng khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện quận Thủ Đức cảnh báo, thuyên tắc phổi là bệnh lý rất nguy hiểm nhưng hay bị bỏ sót trong quá trình điều trị. Nếu không được điều trị kịp thời, tỉ lệ tử vong do thuyên tắc phổi lên đến 60%. Các yếu tố thuận lợi có thể dẫn đến thuyên tắc phổi như là các bệnh lý gây tăng đông máu, các phẫu thuật lớn như thay khớp, thần kinh, do nằm lâu, bất động trong thời gian dài, các tình trạng nhiễm trùng nặng, sử dụng một số loại thuốc như thuốc tránh thai... Do vậy, khi có các triệu chứng gợi ý thuyên tắc phổi như mất ý thức đột ngột, đau ngực, ho ra máu, khó thở… hãy đưa bệnh nhân đến bệnh viện để điều trị kịp thời./.