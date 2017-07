Theo các bác sĩ Bệnh viện K cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một người đàn ông 51 tuổi mang trong mình hàng trăm khối u trong ổ bụng gây chảy máu và tắc ruột.

Bệnh nhân may mắn trong trường hợp trên là Tăng Hữu A. (51 tuổi, Nam Định). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng thượng vị, đau âm ỉ liên tục. Thời gian gần đây, gia đình phát hiện thể trạng bệnh nhân ngày càng gầy, các cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều hơn nên gia đình đưa bệnh nhân vào Bệnh viện K

Theo kết quả xét nghiệm và chụp chiếu các bác sĩ cho biết, bệnh nhân có những khối u xuất phát từ thân vị xâm lấn lách, kích thước lớn nhất 13x8cm. Ngoài ra nằm rải rác khắp ổ bụng có rất nhiều khối u kích thước to nhỏ khác nhau, trong đó có một số khối u gây tắc ruột non, ổ bụng có dịch.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân có nhiều khối u có kích thước to nhỏ khác nhau gây tắc ruột non, ổ bụng có dịch. (Ảnh Bệnh viện cung cấp).

Các bác sĩ bệnh viện K nhận định chẩn đoán u lympho không thỏa đáng và tiến hành bổ sung một số thăm dò cận lâm sàng trong đó có nội soi dạ dày, sinh thiết u, kết quả giải phẫu bệnh nghĩ đến u mô đệm đường tiêu hóa (GIST). Bệnh nhân được chẩn đoán là Gist dạ dày có biến chứng chảy máu.

Các bác sĩ tiên lượng đây là một ca bệnh khó vì có quá nhiều khối u đã biến chứng chảy máu, nguy cơ tắc ruột và chèn ép nhiều cơ quan khác. Bên cạnh đó, thể trạng bệnh nhân ngày càng mệt mỏi, suy yếu, nếu không phẫu thuật kịp thời, nguy cơ bệnh nhân tử vong rất cao. Không còn thời gian chờ đợi, các bác sĩ đã quyết tâm tiến hành phẫu thuật.

Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ trưởng khoa Ngoại bụng I – TS.BS Phạm Văn Bình, kíp phẫu thuật đã cắt bỏ một phần dạ dày kèm lách, cắt nhiều đoạn ruột bị u xâm lấn nguy cơ gây tắc ruột tương lai, lấy tối đa u lử tiểu khung và những u rải rác trong ổ bụng. Đúng như dự đoán trước mổ của các bác sĩ, gần 100 khối u đã chiếm phần lớn ổ bụng, nhiều khối u đã vỡ gây chảy máu, đe dọa tính mạng bệnh nhân.

Các bác sĩ cho biết, đây là một trường hợp đặc biệt- ung thư di căn nhưng có biến chứng nên phải xử lý triệt để, cứu sống bệnh nhân và tạo điều kiện thuận lợi cho phương pháp điều trị đặc hiệu tiếp theo. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được hồi sức tích cực và theo dõi rất sát sao. Hiện tại, bệnh nhân có thể tự thở, các chỉ số huyết động ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Theo các bác sĩ chia sẻ, u mô đệm đường tiêu hóa trước đây được xếp vào nhóm u cơ trơn đường tiêu hóa. Gần đây, với những tiến bộ trong nghiên cứu về tế bào và giải phẫu bệnh, bệnh này được xếp vào nhóm riêng với phương pháp điều trị đặc hiệu (phẫu thuật và điều trị trúng đích).

Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi (gặp nhiều nhất ở độ tuổi 50-60), không phân biệt giới tính. U gặp nhiều ở dạ dày và ruột non. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể phải đối mặt với những nguy hiểm khi u vỡ trong ổ bụng gây chảy máu, tắc ruột do hay u to gây chèn ép các cơ quan, bộ phận bên trong hoặc di căn xa. Do vậy, nếu phát hiện cần được mổ sớm để tránh biến chứng và xác định chính xác bản chất khối u.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân nên đi khám kiểm tra sức khỏe định kì bao gồm siêu âm và nội soi dạ dày ít nhất 1 lần/năm, nhất là với những người ở độ tuổi trên 40. Nếu có những dấu hiệu bất thường ở ổ bụng: tự sờ thấy u bụng, đau bụng vùng hạ vị, thượng vị, rối loạn tiêu hóa…cần đi khám ngay để loại trừ các khối u mô đệm đường tiêu hóa. Các loại u đường tiêu hóa khi phát hiện sớm, các bác sĩ sẽ có tư vấn cần thiết và chỉ định can thiệp sớm cho bệnh nhân, tránh tình trạng để u quá to, ảnh hưởng tới sức khỏe mới đi thăm khám.

Minh Khuê