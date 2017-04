Terry Halvorsen, cựu Giám đốc thông tin của Bộ Quốc Phòng Mỹ sẽ chính thức "đầu quân" cho bộ phận Samsung Mobile với vai trò là Phó chủ tịch điều hành.

Terry Halvorsen, cựu Giám đốc thông tin của Bộ Quốc Phòng Mỹ sẽ chính thức "đầu quân" cho bộ phận Samsung Mobile với vai trò là Phó chủ tịch điều hành.

Trang Android Authority đưa tin, Halvorsen sẽ gia nhập Samsung Mobile với chức vụ Phó chủ tịch điều hành bộ phận IT và Truyền thông di động (IT and Mobile Communications) của Samsung Mobile.

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, Halvorsen sẽ trở thành cố vấn cho CEO JK.Shin, đồng thời giúp mở rộng hoạt động của mảng an ninh, bảo mật tại Mỹ và Châu Âu. Đây là một nỗ lực lớn của Samsung trong việc tìm kiếm và tăng cường các giải pháp bảo mật di động đáng tin cậy. Samsung luôn đặt trọng tâm vào sự an toàn của các thiết bị Galaxy và KNOX là tính năng bảo mật mới nhất.

Halvorsen là người khá nổi tiếng trong lĩnh vực an ninh của Chính phủ và Quân đội Mỹ. Ông từng làm CIO tại Bộ hải quân Mỹ và là Phó chỉ huy bộ phận chiến tranh trong hệ thống Hải quân Mỹ. Năm 2015, Halvorsen làm việc cho Bộ quốc Mỹ với chức vụ CIO và chính thức nghỉ hưu vào tháng 2/2017 trước khi gia nhập Samsung Mobile vào tháng Tư này.

Trong khi Halvorsen đã tìm được một bến đỗ mới thì thêm một câu chuyện khác nảy sinh tại Samsung. Lần đầu tiên trong vòng 5 năm trở lại đây, số lượng các Giám đốc điều hành của Samsung đã giảm xuống dưới 1.000 người.

Theo báo cáo kinh doanh của Samsung, số lượng Giám đốc điều hành vào năm 2016 là 998 người, giảm 64 người từ mức 1.062 người vào năm 2015. Lần đầu tiên Samsung đạt trên 1.000 Giám đốc điều hành vào năm 2012 và đỉnh điểm lên tới 1.226 người vào năm 2014. Năm 2016 là một năm đầy biến động với Samsung, đã có nhiều quan chức bị sai thải do quản lý kém và dính líu tới vụ bê bối tham nhũng của bà Choi Soon-sil, bạn thân của Cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Với sự đầu quân của Halvorsen và màn ra mắt Galaxy S8 và S8 Edge mới đây, Samsung có vẻ đang nỗ lực làm mới hình ảnh, tái cấu trúc và quản lý các bộ phận hiệu quả, chặt chẽ hơn nhằm tìm kiếm một cơ hội rộng mở trong tương lai.

Tiến Thanh