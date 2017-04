Nữ trung úy công an tung tin có người thân làm sếp lớn, có khả năng xin việc vào bệnh viện của Bộ Công an với giá 300 triệu đồng khiến nhiều người bị lừa.

VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trịnh Thị Kim Tuyến (42 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo tin tức trên báo VnExpress.

Theo cơ quan công tố, từ tháng 10/1998 đến tháng 2/2009, bà Tuyến là cán bộ y tế của một cơ sở giáo dục thuộc Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an, với cấp bậc Trung úy. Sau khi xuất ngũ, bà Tuyến đi làm thuê tại các Phòng khám bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội .

Do cần tiền chi tiêu cá nhân, cựu trung úy công an nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều đồng nghiệp cùng phòng khám, báo Zing.vn cũng đưa tin.

Tài liệu điều tra thể hiện, Tuyến thường xuyên mặc trang phục công an, đưa thông tin có chị họ làm sếp lớn ở Bộ Công an, bản thân có nhiều mối quan hệ quen biết, có khả năng xin việc cho những người có nhu cầu vào công tác tại bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) với giá từ 200 – 300 triệu đồng.

Để các bị hại tin tưởng giao tiền, Tuyến làm giả 3 giấy thông báo và 6 quyết định của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) về việc tuyển dụng các trường hợp xin việc. Tin tưởng, nhiều đồng nghiệp làm ngoài giờ cùng phòng khám với cựu trung úy công an đã đưa tiền nhờ Tuyến xin việc giúp.

Nhận tiền xong, người phụ nữ 42 tuổi không thực hiện như hứa hẹn. Cơ quan chức năng xác định từ năm 2014 đến tháng 5/2015, Tuyến đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng của 7 bị hại hơn 1,2 tỷ đồng. Số tiền này cựu trung úy công an sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Công Danh (tổng hợp theo báo VnExpress, Zing.vn)