Long An đã thua trận thứ hai liên tiếp dưới thời tân HLV trưởng Nguyễn Minh Phương. Thất bại 0-1 trên sân Nha Trang ở vòng 8 V-League tối 4-3 đã khiến đội bóng miền Tây chôn chân ở vị trí chót bảng nên theo đánh giá của giới chuyên môn, việc giải cứu Long An thực sự là “ca khó” với Minh Phương.

Tuy nhiên, trao đổi cùng Tài Em và Tuấn Phong, những đồng đội thân thiết với Minh Phương ở CLB Gạch Đồng Tâm Long An thời kỳ hoàng kim (vô địch V-League 2005, 2006), cả hai đều tin rằng Long An sẽ vượt khó với cách làm cẩn thận của cựu thủ quân tuyển Việt Nam. “Anh Minh Phương xuất phát từ cầu thủ và từng là thành viên trong đội hình 2 lần vô địch V-League cùng Long An. Anh ấy mới về với đội nhưng các anh em cầu thủ đều rất nể. Điều ấy giúp cho đội bóng tìm lại tinh thần chiến đấu” - trợ lý HLV Tài Em chia sẻ về “sếp” của mình.

HLV Minh Phương cần thời gian để chỉnh sửa những khiếm khuyết của Long An Ảnh: Quang Liêm

Tài Em nói tiếp: “Anh Phương chưa có nhiều kinh nghiệm huấn luyện nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất, dựa vào kinh nghiệm chơi bóng nhiều năm để vực dậy đội bóng trong thời gian tới. Lúc mới về, Minh Phương gọi tôi làm trợ lý để phụ anh ấy. Tôi rất vui. Ngày xưa từng sát cánh thi đấu, giờ làm công tác huấn luyện cùng nhau sẽ là một điều mới mẻ, tôi sẽ cố gắng hết mình để làm tốt mọi thứ”.

Dưới thời HLV Calisto ở tuyển Việt Nam cũng như Long An, Minh Phương và Tài Em thay nhau đeo băng đội trưởng nên rất hiểu nhau. “Tôi từng có ý định thi đấu thêm 1 năm sẽ giải nghệ. Vị trí trợ lý cũng là cơ hội để tôi cố gắng phấn đấu. Tôi cũng biết được điểm yếu của từng cầu thủ trong đội bóng nên sẽ cố gắng có những tư vấn hợp lý cho HLV trưởng”.

Trong khi đó, một đồng đội cũ hiện theo đuổi công tác đào tạo trẻ là tiền vệ Nguyễn Tuấn Phong (PVF) chia sẻ: “Với tình cảnh của Long An hiện tại, việc giải cứu đúng là một thách thức lớn, ngay cả nếu giao đội bóng cho thầy Calisto. Tuy nhiên, tôi tự tin rằng khi giao đội bóng cho anh Phương, mọi thứ sẽ dần tốt lên. Hy vọng giai đoạn 2, Long An sẽ có được thành tích tốt khi Minh Phương được phép chiêu mộ thêm ngoại binh và cầu thủ nội. Chắc chắn đó sẽ là những lựa chọn phù hợp và cần thiết nhất cho đội bóng”.

Tuấn Phong mong muốn khán giả Long An và lãnh đạo CLB sẽ cho HLV Minh Phương nhiều thời gian, kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu lạc quan cho đội bóng.

l Kết quả 2 trận đấu muộn của vòng 8 V-League tối 5-3: SLNA - B.Bình Dương 1-1, Hải Phòng - Quảng Nam 2-0.

Anh Dũng