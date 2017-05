Cựu Giám đốc FBI James Comey cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng gây ảnh hưởng cuộc điều tra về liên hệ của Nga với bầu cử Mỹ 2016, hãng tin CNN dẫn một nguồn tin thân cận với ông Comey cho biết.

Theo nguồn tin của hãng CNN, quan điểm của ông Comey về ý định của ông Trump đã thay đổi. Cựu lãnh đạo FBI ban đầu tin rằng có thể đối thoại với ông Trump và chính quyền mới về cuộc điều tra một cách thích hợp. Ông Comey cũng không có kết luận gì về ý định của Tổng thống trước khi ông bị sa thải.

Tuy nhiên sau khi ông Comey bị sa thải, câu hỏi về ý định thật sự của ông Trump trong cuộc trò chuyện tại Nhà Trắng càng trở nên khả nghi hơn. Cựu giám đốc FBI ngay lập tức nhận ra rằng ông Trump đã không theo cách thông thường trong cuộc trò chuyện giữa họ ở Nhà Trắng.

“Hẳn là có ý định cản trở công lý trong cuộc điều tra” – nguồn tin nói, đồng thời cho rằng “ý định này rất khó để chứng minh”.

Ông Trump và ông Comey trong cuộc gặp tại Nhà Trắng. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Trump trong cuộc phỏng vấn với kênh NBC News của Mỹ cũng đã nói rằng ông nghĩ đến “vấn đề Nga” khi sa thải ông Comey.

The New York Times trước đó đã tiết lộ một biên bản ghi nhớ của ông Comey cho biết ông Trump từng yêu cầu ông Comey chấm dứt cuộc điều tra của FBI về quan hệ giữa cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn với Nga. Hiện vẫn chưa rõ ông Trump có băng ghi âm cuộc trò chuyện này hay không.

Cựu Giám đốc FBI James Comey sẽ có buổi điều trần công khai trước Thượng viện Mỹ, dự kiến tổ chức sau Ngày Tưởng niệm Liệt sĩ Mỹ 29-5. Theo CNN, câu hỏi chính được đặt ra ở buổi điều trần này đó là việc ông Comey có cho rằng Tổng thống Trump đang cố can thiệp vào cuộc điều tra của FBI hay không.

Tại cuộc họp báo hôm 18-5, ông Trump đã mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông đã yêu cầu ông Comey chấm dứt cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga với bầu cử Mỹ 2016 và mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông với chính phủ Nga. Tổng thống Mỹ cũng tố cuộc điều tra này là một “cuộc săn phù thủy”.