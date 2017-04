Vụ ông Đỗ Hữu Quân, em trai một lãnh đạo tỉnh, tặng ông Liêm 400 triệu đồng và bị ông Liêm từ chối, đem nộp lại cơ quan ba năm trước đến nay vẫn chưa kết luận.

Ngày 12-4, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An và ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này, đã có buổi làm việc với ông Lê Thanh Liêm, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An (đang hưởng lương giám đốc Sở nhưng được cho thôi giữ chức từ tháng 2-2017, chờ giải quyết nghỉ hưu vào tháng 11 năm nay), về việc bị ngăn chặn xuất cảnh sang Nhật Bản vào tối 8-4.

“Đây là vụ việc đáng tiếc”

Ông Liêm cho biết tại buổi làm việc, ông Liêm đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh làm rõ vì sao chủ tịch UBND tỉnh cho phép ông được nghỉ phép đi du lịch và chủ tịch tỉnh đã có văn bản gửi các ngành liên quan, trong đó có công an tỉnh nhưng rồi lại bị ngăn chặn trước giờ lên máy bay. Trong khi đó, đến nay chưa có kết luận cụ thể nào về sai phạm của ông.

Ông Liêm cho biết ông cũng đặt vấn đề vì sao công an tỉnh không báo cáo vụ việc ngăn chặn cho lãnh đạo UBND tỉnh biết. Và vì sao chỉ ngăn chặn xuất cảnh một mình ông, trong khi cấp phó của ông (người ký trực tiếp các gói thầu lắp camera) vẫn xuất cảnh bình thường.

Theo ông Liêm, tại buổi làm việc, chủ tịch tỉnh Long An cũng đã ghi nhận các ý kiến của ông và đề nghị giám đốc công an tỉnh báo cáo vụ việc. “Chủ tịch tỉnh cho biết vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín chủ tịch tỉnh và cá nhân tôi” - ông Liêm nói.

Để làm rõ hơn vụ việc được xử lý thế nào, chúng tôi đã liên hệ với ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhiều lần và nhắn tin nhưng ông Cần không trả lời.

Trong khi đó, chiều tối cùng ngày, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết: “Tại buổi làm việc, chủ tịch UBND tỉnh Long An đã yêu cầu công an tỉnh báo cáo vụ việc và nhận định đây là vụ việc rất đáng tiếc, gây ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành. Bởi lãnh đạo tỉnh đã gửi văn bản cho phép ông Liêm đi du lịch, phía công an tỉnh cũng không có thông báo nào cho biết ông Liêm chưa được xuất cảnh. Khi trao đổi thì phía công an tỉnh cho rằng làm theo quy trình của ngành…”.

Ông Dũng cũng cho hay: “Sự việc đúng sai thế nào phải chờ báo cáo của công an tỉnh và chủ tịch tỉnh sẽ có ý kiến kết luận. Đến nay cũng chưa có văn bản nào kết luận ông Liêm đúng sai ra sao. Tôi cũng không thể trả lời gì hơn”.

Ông Lê Thanh Liêm khi còn là giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An và phiếu thu thể hiện ông Liêm nộp 400 triệu đồng do ông Quân tặng.

Sẽ trả lời tại cuộc họp báo tuần tới

Liên quan đến vụ việc đấu thầu thuốc tại Sở Y tế tỉnh Long An, hay vụ việc 400 triệu đồng mà nhà thầu đem tặng ông Liêm, rồi ông Liêm trả lại cho văn phòng Sở, ông Dũng cho hay: “Tới nay cũng chưa có kết luận… Trong cuộc họp báo tuần tới, tỉnh sẽ giải đáp các thắc mắc liên quan đến vụ việc này” .

Chiều cùng ngày, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết việc công an tỉnh này có văn bản đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an chưa giải quyết xuất cảnh cho ông Liêm là có căn cứ vì đang xác minh vụ việc có liên quan. “Công an tỉnh chỉ chưa giải quyết cho ông Liêm xuất cảnh chứ không phải cấm. Còn vụ việc như thế nào, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ” - Đại tá Châu nói.

Khi PV hỏi về kết quả điều tra vụ nhà thầu đem 400 triệu đồng đến nhà ông Liêm, sau đó ông Liêm nộp lại cơ quan, Đại tá Châu trả lời: “Vụ việc đó tôi không biết, nói chung cũng chưa thể trả lời gì được, cũng không có liên quan gì đâu. Sự việc vẫn đang làm rõ”.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Đỗ Hữu Lâm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nay là phó bí thư Tỉnh ủy Long An, cho biết: “Liên quan đến các kết luận mà ông Liêm cho rằng tôi ký có cái sai gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân ông Liêm (vụ đấu thầu thuốc -PV) và vụ việc 400 triệu đồng nhà thầu đem đến tặng ông Liêm thì cứ để cơ quan chức năng làm rõ. Hiện tại tôi đang đi công tác. Đúng sai thế nào cứ để tỉnh họp báo sẽ nói rõ hơn”.

Người mang 400 triệu tặng ông Liêm là em trai một lãnh đạo tỉnh

Ông Lê Thanh Liêm khi còn làm giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An đã mang phong bì 400 triệu đồng do doanh nghiệp tặng nộp cho cơ quan.

Theo ông Liêm, tối 21-12-2014, sau khi DNTN Huỳnh Luông (huyện Đức Hòa, Long An) trúng thầu thi công dự án san lấp mặt bằng công trình xây dựng BV Đa khoa khu vực Mộc Hóa (thị xã Kiến Tường) trị giá khoảng 19 tỉ đồng, ông Đỗ Hữu Quân (có làm ăn chung với DNTN Huỳnh Luông) đã tới nhà ông Liêm tại TP Tân An gửi 500 triệu đồng (nhưng ngay sau đó đã mượn lại 100 triệu đồng). Dù ông Liêm từ chối nhận và cho biết sẽ đem nộp cho cơ quan nhưng ông Quân vẫn để tiền lại rồi ra về.

Sáng 22-12-2014, ông Liêm đã đem số tiền trên nộp cho thủ quỹ cơ quan. Theo phiếu thu tiền do thủ quỹ và ông Liêm cùng ký tên thì lý do nộp tiền được ghi là “nhận tiền hỗ trợ của ông Đỗ Hữu Quân”.

Trao đổi với PV, ông Liêm nói ông đã từng phản đối việc xây dựng công trình BV Đa khoa khu vực Mộc Hóa tại địa điểm hiện nay (phường 1, thị xã Kiến Tường). “Đây là khu vực đất sâu, san lấp rất tốn chi phí. Chỉ nhà thầu san lấp là có lợi” - ông Liêm cho hay.

Cũng theo ông Liêm, dự án này hiện đã san nền xong và chỉ riêng phần san lấp đã tốn khoảng 19 tỉ đồng. Ông Liêm cho biết ông Quân là em ruột của ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Long An lúc đó (nay là phó bí thư Tỉnh ủy Long An - PV). Ông Liêm nói lúc đầu ông không biết người cho tiền có làm ăn chung với doanh nghiệp trúng thầu. Sau khi ký hợp đồng ngày 10-12-2014, Sở Y tế tỉnh Long An đã chuyển tạm ứng cho doanh nghiệp này 4 tỉ đồng.

Sau đó đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập phát hiện có dấu hiệu sai phạm ở nhiều khâu trong giai đoạn đấu thầu của dự án nên đã báo cáo đề nghị UBND tỉnh chuyển sang cơ quan điều tra.

Ngày 4-9-2015, UBND tỉnh Long An đã ký quyết định chuyển hồ sơ của đoàn kiểm tra liên ngành về dự án san lấp mặt bằng BV Mộc Hóa sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An để điều tra dấu hiệu sai phạm.