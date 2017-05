Tại tòa, cựu điều tra viên vụ Năm Cam Nguyễn Tuyến Dũng nói chỉ làm theo chỉ đạo miệng của cấp trên là ông Nguyễn Văn Nên, người được đình chỉ điều tra vì bệnh tâm thần.

Ngày 8-5, TAND tỉnh Tiền Giang mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án ông Nguyễn Tuyến Dũng (sinh năm 1973, nguyên điều tra viên cao cấp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang) bị truy tố tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Ông Dũng là cựu điều tra viên từng tham gia vụ án Năm Cam vào năm 2002.

Theo hồ sơ, năm 2002, Bộ Công an điều tra chuyên án mang bí số Z.501 (Năm Cam và đồng phạm). Ông Nguyễn Văn Nên khi đó là phó trưởng phòng, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang và ông Nguyễn Tuyến Dũng, điều tra viên của cơ quan này, cùng một số điều tra viên khác được điều động tham gia chuyên án.

Chuyên án trên kết thúc thành công, Bộ Công an tiếp tục điều tra một số vụ án có dấu hiệu liên quan đến các băng nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó có vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Công ty Ga Bình Dương (trụ sở tại Khu công nghiệp Đồng An) do Công ty CP Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Bị cáo Nguyễn Tuyến Dũng tại phiên tòa ngày 8-5. Ảnh: THANH VÂN

Tháng 4-2003, ông Nên ký lệnh bắt khẩn cấp ông Bùi Mạnh Lân, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty CP Hưng Thịnh, về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, từ đây ông Nên và ông Dũng đã có những hành vi tự ý can thiệp vào một tranh chấp dân sự đang được tòa án thụ lý giải quyết. Ngoài ra, ông Dũng còn bị cáo buộc đã chiếm dụng số tiền người liên quan nộp với mục đích trả lại Công ty CP Hưng Thịnh để sử dụng gửi tiết kiệm, hưởng lợi bất chính 1,2 tỉ đồng... Từ đó, cáo trạng truy tố ông Dũng tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Đối với ông Nguyễn Văn Nên, do đang điều trị bệnh tâm thần nên CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Tại phiên tòa hôm qua, HĐXX chất vấn rằng nhiều việc làm bị cáo biết rõ không đúng quy định pháp luật tại sao không báo cáo cấp trên mà vẫn làm, như đứng ra giải quyết một tranh chấp mà tòa án đang thụ lý giải quyết dân sự…

Bị cáo Dũng nói mọi hành động đều theo chỉ đạo miệng của ông Nên. “Ông Nên nói tôi cứ làm thế, tất cả ông đã xin chỉ đạo và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nay ông Nên đã bị bệnh tâm thần, không làm rõ được vấn đề mà CQĐT lại kiên quyết buộc tội bị cáo là rất oan ức” - ông Dũng trình bày tại tòa.

Về khoản tiền hơn 5 tỉ đồng gửi ngân hàng để thu lợi, ông Dũng cho rằng đây là tiền của người quen đưa cho Dũng, nhờ Dũng lên TP.HCM để mua nhà giúp. Do mua chưa được nhà nên Dũng gửi vào ngân hàng và hưởng lãi định kỳ, tổng cộng hơn 1,2 tỉ đồng.

Đến trưa, phiên tòa tạm nghỉ, hôm nay tòa tiếp tục xét xử.

Tướng Nguyễn Việt Thành nói về hai thuộc cấp

Tháng 7-2014, TAND tỉnh Tiền Giang từng phạt ông Nguyễn Tuyến Dũng 10 năm tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Riêng ông Nên do bị tâm thần phân liệt nên tòa tuyên buộc áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc và được đình chỉ điều tra. Bản án này sau đó bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên hủy để điều tra lại.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần hai vào tháng 9-2016, luật sư bào chữa cho ông Dũng đưa ra hai văn bản của Trung tướng Nguyễn Việt Thành, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Chí Phi, nguyên Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang. Văn bản của tướng Thành và tướng Phi nêu: Ông Nên và ông Dũng khi thực hiện có xin ý kiến chỉ đạo và được ban chuyên án đồng ý. Về số tiền mà cáo trạng quy kết hai ông sử dụng trái mục đích, hưởng lợi bất chính, ông Nên có điện thoại báo cáo, xin ý kiến của ban chuyên án và được đồng ý. Thanh tra Bộ Công an cũng đã có xác minh, kết luận.

Do những tình tiết mới phát sinh này, TAND tỉnh Tiền Giang đã trả hồ sơ để làm rõ...