Ông Nguyễn Tuyến Dũng, cựu điều tra viên chuyên án Năm Cam, bị cáo buộc đã can thiệp vụ tranh chấp dân sự, chiếm dụng hơn 5,2 tỷ đồng rồi gửi ngân hàng lấy lãi.

Ngày 9.5, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm lần 3, tuyên phạt Nguyễn Tuyến Dũng (44 tuổi, nguyên trung tá, điều tra viên cao cấp thuộc Phòng CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang) 5 năm tù về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, năm 2002, Dũng và ông Nguyễn Văn Nên (nguyên Phó phòng Cảnh sát điều tra Công an Tiền Giang) được Bộ Công an điều động về TP.HCM tham gia điều tra chuyên án Năm Cam. Sau khi chuyên án kết thúc, Dũng và Nên được phân công điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Công ty Gas Bình Dương, do Công ty cổ phần Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Cựu điều tra viên chuyên án Năm Cam bị phạt 5 năm tù. Ảnh: Hoàng Nam

Tháng 4.2003, ông Nên ký lệnh bắt ông Bùi Mạnh Lân - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Hưng Thịnh - về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Khi đó, Công ty Hưng Thịnh và vợ chồng bà Huỳnh Thị Thu (ở TP.HCM) đang xảy ra tranh chấp quyền sử dụng hơn 23.000m2 đất và vụ kiện đang được TAND huyện Dĩ An, Bình Dương, thụ lý. Tuy nhiên, lợi dụng việc được giao điều tra vụ án, ông Nên và Dũng đã tự đứng ra giải quyết vụ tranh chấp này.

Ông Lân đang bị tạm giam nhưng vẫn được hai cán bộ điều tra này trích xuất bị can từ trại giam ra gặp vợ chồng bà Thu để tự nguyện thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Ông Lân đồng ý trả lại quyền sử dụng mảnh đất cho vợ chồng bà Thu. Còn vợ chồng bà Thu phải trả lại cho ông Lân 5,25 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo cáo buộc, hai cán bộ điều tra không trả lại số tiền này cho Công ty Hưng Thịnh, tự ý đem gửi ngân hàng lấy lãi tiết kiệm, hưởng lợi bất chính trên 1,2 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra ông Nên có dấu hiệu bệnh tâm thần phân liệt nên tòa đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, đồng thời áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Tại tòa, ông Dũng liên tục kêu oan, cho rằng mình làm việc theo chỉ đạo của cấp trên, số tiền gửi tiết kiệm là của người quen nhờ mua nhà, còn tiền liên quan đến vụ việc bị cáo đã niêm phong đem gửi phòng vật chứng chứ không tự ý lấy sử dụng.

Tuy nhiên, HĐXX bác lập luận này và khẳng định hành vi của bị cáo có đủ chứng cứ chứng minh nên tuyên phạt mức án nêu trên.

Trước đó, tháng 7.2014, TAND tỉnh Tiền Giang xử sơ thẩm lần đầu, tuyên phạt ông Dũng 10 năm tù về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Bản án này sau đó bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên hủy để điều tra lại.

Xử sơ thẩm lần hai tháng 9.2016, luật sư bào chữa cho ông Dũng đưa ra các văn bản xác nhận thể hiện hành vi của ông Dũng được sự đồng ý của lãnh đạo cấp trên nên TAND tỉnh Tiền Giang đã trả hồ sơ để xác minh làm rõ.

Theo Hoàng Nam (VNE)