Đến chiều nay (28/4), vẫn chưa xác định được tung tích nghi phạm cướp hơn 2 tỷ đồng tại Vietcombank chi nhánh Thị xã Duyên Hải (Trà Vinh), ngoài nghi vấn thủ phạm có dị tật ở chân và người ngoài tỉnh.

Theo nhận định của Cục Cảnh sát hình sự, vụ cướp ngân hàng mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nghi phạm gây ra vụ cướp có thể đã theo dõi hoạt động của chi nhánh này tại Duyên Hải, sau đó chờ thời điểm phòng giao dịch ngân hàng không có khách, nhân viên đang tất toán để gây án và nhanh chóng tẩu thoát.

Vietcombank thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) vẫn đóng cửa sau vụ cướp.

Hiện tại, Công an Trà Vinh cùng với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy bắt thủ phạm. Hàng trăm cảnh sát đã được tung đi các nơi truy xét, rà soát những đối tượng nghi vấn cả trên đường bộ lẫn đường thủy và cửa ngõ ra vào tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, thông tin, phát động người dân tố giác, hỗ trợ cảnh sát truy bắt thủ phạm gây ra vụ cướp.

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm có dáng người ốm, cao khoảng 1,7m. Khi gây án mặc áo khoác màu đen, có mũ trùm lên đầu. Nhiều khả năng, đối tượng là người bị di tật ở chân. Thượng tá Huỳnh Văn Khởi, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, hiện Bộ Công an đã cử cán bộ điều tra của Cục cảnh sát hình sự trực tiếp phối hợp với Công an tỉnh điều tra, truy bắt thủ phạm.Tuy nhiên đến chiều lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được tung tích của thủ phạm.

Như tin đã đưa, vào khoảng 16h30 chiều 26/4, 1 nam thanh niên bịt mặt, tay cầm khẩu súng xông vào ngân hàng Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh đe dọa các nhân viên. Quá hoảng sợ, nhân viên ngân hàng đã lấy tiền bỏ vào túi xách cho tên cướp. Tổng số tiền bị cướp là 1,580 tỷ đồng và 35.900 USD. Tên cướp sau đó phóng lên xe mô tô Yamaha Surius không rõ biển số tẩu thoát./.

Sa Oanh/VOV-ĐBSCL