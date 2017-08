Sau khi dùng súng cướp ngân hàng, Hưng đã trả nợ cho 26 người với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Liên quan đến thông tin công an tỉnh Trà Vinh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Lâm Hưng (29 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh) về hành vi cướp tài sản, ngày 4/8, trao đổi với Báo Đất Việt, đại diện phòng cảnh sát hình sự (công an tỉnh Trà Vinh) xác nhận thông tin trên.

Hưng là nghi phạm đã gây ra vụ cướp gần 1,6 tỉ đồng và 35.900 USD của phòng giao dịch Duyên Hải thuộc Vietcombank Trà Vinh.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2014, Hưng là kỹ sư điện làm việc tại Ban quản lý dự án nhiệt điện 3, đóng trên địa bàn xã Dân Thành (thị xã Duyên Hải). Đến tháng 8/2016, Hưng chuyển ra thuê nhà tại phường 1 (thị xã Duyên Hải), cách phòng giao dịch Duyên Hải thuộc Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Trà Vinh khoảng 1 km.

Lê Lâm Hưng lúc bị bắt. Ảnh: NLĐ

Trước đó, Hưng tham gia chơi cá cược bóng đá qua mạng dẫn đến thiếu nợ. Gia đình rất nhiều lần trả nợ nhưng anh ta vẫn không từ bỏ mà cầm cố xe máy, vay mượn tiền của bạn bè, đồng nghiệp và người thân để cá độ.

Càng chơi càng thua khiến Hưng mất khả năng trả nợ. Đầu năm 2017, các chủ nợ liên tục gọi điện đòi tiền khiến Hưng nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Sáng ngày 26/4, Hưng mượn xe của đồng nghiệp và mang theo những dụng cụ đã chuẩn bị sẵn để đi gây án. Trên đường đi, bị can mua hai lon bia uống để lấy can đảm. Tuy nhiên, hôm đó do phòng giao dịch đông người nên Hưng phải quay về nhà ăn cơm và uống thêm 2 lon bia.

Đến khoảng 13h15, Hưng quay trở lại. Khi đến gần phòng giao dịch, Hưng dừng xe đứng bên ngoài quan sát nhiều lần nhưng chưa thực hiện.

Lúc này một số chủ nợ liên tục điện thoại đòi tiền, Hưng mua thêm hai lon bia đem vào đường nhựa vắng cách Ngân hàng khoảng 100m vừa hút thuốc vừa uống bia.

Khoảng 16h22 phút cùng ngày, Hưng xông vào phòng giao dịch, lúc này có 5 nhân viên và 1 bảo vệ bên trong rồi dùng súng chĩa về phía các nhân viên.

Hình ảnh do camera an ninh ngân hàng ghi lại cảnh vụ cướp. Ảnh: Cắt từ camera an ninh

Hưng đe dọa, uy hiếp rồi đưa hai túi xách cho nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào.

Theo kết luận điều tra, 2 nhân viên ngân hàng đã lấy gần 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD bỏ vào hai túi xách. Hưng chĩa súng dồn các nhân viên vào góc phòng phía trong và cầm 2 túi xách tiền ra lấy xe tẩu thoát.

Cướp được tiền, Hưng mang về phòng nghỉ của khu tập thể cất giấu. Hưng lấy 130 triệu đồng mang trả cho chủ nợ đã gọi điện thoại trước đó và đi chuộc xe. Những ngày tiếp theo, Hưng trả nợ cho 26 người với số tiền hơn 1,5 tỷ.

Thời điểm này, Hưng xé áo khoác ra thành nhiều mảnh để ném bỏ trong khu công trường. Riêng khẩu súng, Hưng ném xuống biển phi tang.

Số tiền 10 triệu đồng và 35.900 USD còn lại, Hưng đem đến Văn phòng công trường Duyên Hải 3 cất giấu. Quá trình điều tra, chiều 6/5, Công an Trà Vĩnh đã bắt khẩn cấp Hưng và thu giữ số tiền trên.

Thu Hoài