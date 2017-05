Còn rất nhiều điều bí ẩn xoay quanh nhân vật cướp biển này của tài tử Johnny Depp.

Dấu ấn hải tặc trên cánh tay Jack từ đâu ra?

Trong phần đầu Cướp biển vùng Caribbean:Lời nguyền Ngọc trai đen, chúng ta biết Jack bị đóng dấu công nhận là một tên cướp biển vì có chữ P (Pirates – cướp biển) trên cánh tay. Trong phần tiếp theo, chúng ta biết kẻ đã làm điều đó là Cutler Beckett.

Chữ P trên tay Jack

Nhưng Jack bị bắt, bị đóng dấu như thế nào vẫn còn là điều bí ẩn. Bởi lẽ chúng ta biết Jack luôn rơi vào hoàn cảnh khốn khó nhưng cũng luôn biết cách thoát ra. Bởi thế dấu ấn chữ P trên cánh tay rất có thể là minh chứng cho lần duy nhất là Jack Sparrow bị đánh bại hoàn toàn và buộc phải khuất phục.

Jack đã đổi thứ gì để có được chiếc la bàn?

Chiếc la bàn cũng là một biểu tượng cho nhân vật Jack Sparrow. Đây là một chiếc la bàn đặc biệt, thay vì chỉ về hướng Bắc, nó chỉ về hướng có thứ mà chủ sở hữu mong muốn nhất. Jack đã trao đổi để lấy nó từ bà đồng Tia Dalma đầy bí ẩn.

Chiếc la bàn sẽ chỉ về hướng có thứ mà chủ nhân nó khao khát nhất

Theo đó, chiếc la bàn có thể giúp Jack tìm được rương kho báu, tìm cách thống trị đại dương và rất nhiều thứ mà một cướp biển kì dị như Jack theo đuổi. Vậy anh đã đổi cái gì để có được chiếc la bàn đó? Đây vẫn còn là điều bí ẩn với khán giả, nằm trong quá khứ chưa được hé lộ của Jack.

Jack trở thành Chúa tể Hải tặc như thế nào?

Một trong những điều thú vị nhất ở phần phim Nơi tận cùng thế giới là sự tồn tại của Chúa tể hải tặc. 9 cướp biển quyền lực nắm giữ các vị trí quan trọng trong khi hoàn toàn xa lạ với nhau, mà Jack Sparrow lại là một trong số họ. Đành rằng cha ruột của Jack có vai trò quan trọng trong Tòa án Hải tặc, nhưng tám người còn lại và vị chúa tể tiền nhiệm vì lí do gì đã trao vai trò đó cho Jack?

Mẹ của Jack là ai?

Jack là một kẻ quái dị, cha anh cũng vậy, bất kể ông ấy có phải cướp biển hay không. Vậy mảnh ghép cuối cùng của gia đình này thì sao? Ai là người đã sinh ra Jack? Trong phần Nơi tận cùng thế giới, Jack đã hỏi cha về mẹ mình. Cha anh đã đưa ra một cái đầu bị quắt lại và nói đó là mẹ Jack. Liệu đấy có phải sự thật?

Mẹ của Jack?

Nếu là sự thật, thì tình cảnh khủng khiếp nào đã khiến bà qua đời trong tình trạng như thế?

Sự thật về tàu Ngọc Trai đen

Jack là thuyền trưởng của tàu Ngọc trai đen, dù anh không dành nhiều thời gian cho nó trong suốt cuộc hành trình được thể hiện trên màn ảnh, nhưng rõ ràng con tàu là điều quan trọng nhất với anh. Qua phần Chiếc rương tử thần, chúng ta biết được Jack đã trao đổi linh hồn của mình với Davy Jones để Jones nâng con tàu lên từ đáy biển và cho phép Jack làm thuyền trưởng trong 13 năm.

Nó có phải vốn là tàu của Jack? Tại sao Ngọc trai đen lại quan trọng đến như vậy? Hi vọng câu trả lời sẽ được giải đáp trong phần phim tới, Ngọc trai đen sẽ trở lại với bộ phim.

Jack thật sự nhầm lẫn hay cố tình?

Phần phim mới nhất Suối nguồn tươi trẻ, Jack đã đối mặt với một lựa chọn. Anh phải chọn sẽ cứu ai giữa Râu Đen – kẻ mà anh ghét và Angelica – con gái Râu Đen, cũng là người anh yêu. Cả hai đều yêu cầu Jack sử dụng sức mạnh của dòng suối để cứu Râu Đen, nhưng dường như anh đã nhầm lẫn và cứu Angelica.

Jack lựa chọn cứu ai trong hai cha con Râu Đen

Râu Đen và Angelica đều buộc tội Jack đã cố tình, còn Jack tuyên bố đó chỉ là một sai lầm chân thành. Chúng ta có thể tin vào lời của Jack Sparrow được không?

Hãy tiếp tục theo chân Jack Sparrow và khám phá những bí mật về thuyền trưởng thú vị này trong phần 5 Pirates of the Caribbean 5: Dead Man Tell No Tales (Người Chết Không Kể Chuyện hay Salazar Báo Thù) sẽ ra ra mắt vào 26.5 trên toàn thế giới.

Theo Thu Hằng (Theo Cinemablend) (Dân Việt)