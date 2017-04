Nhóm cướp biển Somalia đã tấn công một tàu chở hàng của Ấn Độ khi con tàu này đang ở ngoài khơi bờ biển Somalia.

Hải quân Ấn Độ bắt giữ 3 tàu cướp biển ở vịnh Aden.

Hiện con tàu này đang quay về đất liền. Ông Abdirizak Mohamed Dirir, cựu Giám đốc Cơ quan chống cướp biển tại khu vực bán tự trị Puntland, Somalia, đã xác nhận thông tin trên. Trong khi đó, ông Graeme Gibbon-Brooks thuộc công ty an ninh hàng hải Dryad cho biết tàu chở hàng trên bị cướp biển tấn công vào ngày 1/4 khi đang thực hiện hành trình từ thành phố Bosasso của Somalia đến Dubai, Các Tiểu vương quốc A rập Thống nhất (UAE). Những tên cướp biển đã chiếm tàu và đang đưa con tàu cùng 11 thuyền viên về Eyl - một thành phố cảng cũ ở tỉnh Nugal, thuộc Puntland.

Hồi tháng trước, cướp biển Somalia đã tấn công một tàu chở dầu cùng 8 thủy thủ Sri Lanka sau nhiều năm vắng bóng trên tuyến hàng hải này.

Đây là chiếc tàu đầu tiên chúng chiếm được từ năm 2012, song chúng buộc phải thả tàu này sau khi giao tranh với lực lượng đặc nhiệm của khu vực Puntland. Vùng biển ngoài khơi Somalia vốn là một trong những tuyến hàng hải tấp nập nhất thế giới với khoảng 20.000 lượt tàu thuyền qua lại mỗi năm, đồng thời từng là khu vực nguy hiểm nhất do cướp biển hoành hành. Do vậy, giới chức châu Âu đã triển khai nhiều chiến dịch chống nạn cướp biển như "Lá chắn đại dương" (Ocean Shield) hay Atalanta, nhờ đó số vụ tàu bị cướp biển tấn công đã giảm mạnh trong những năm qua. Thống kê của Lực lượng Hải quân EU (EUNAVFOR) cho biết kể từ khi chiến dịch Atalanta được triển khai, các vụ tấn công do cướp biển Somalia đã giảm rõ rệt, từ đỉnh điểm 176 vụ hồi năm 2011, xuống chỉ còn 1 vụ từ đầu năm 2016 cho đến nay.

TTXVN/Tin Tức