Không thể níu kéo tình cảm, nam thanh niên đâm bạn gái hàng chục nhát dao khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng Sơn. (Ảnh: Công an nhân dân)

Ngày 28/3, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết hung thủ sát hại cô gái tại cầu thang dãy nhà trọ trên đường số 1, KP2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân chiều tối 27/3 đã bị bắt giữ, tin tức trên Công an nhân dân.

Danh tính kẻ thủ ác được xác định là Phạm Ngọc Sơn (25 tuổi, quê quán Đắk Lắk). Nạn nhân bị Sơn sát hại chính là người yêu của Sơn, chị T.T.T.D (18 tuổi, quê quán Quảng Nam).

Theo hồ sơ vụ việc, Sơn và chị D có mối quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chị D đòi chia tay. Biết được chỗ ở mới của chị D, Sơn liên tục tìm đến mong níu kéo tình cảm nhưng chị D nhất quyết không đồng ý.

Sáng 27/3, Sơn chạy xe máy từ Nhà Bè đến phòng trọ chị D, nhưng chị D khóa cửa không chịu gặp mặt.

Khoảng 18h cùng ngày, Sơn thấy cửa phòng chị D mở nên xông vào nói chuyện. Sơn thuyết phục nhưng chị D không đồng ý nên Sơn nghĩ đến chuyện sát hại bạn gái rồi tự tử .

Ngay sau đó, đối tượng Sơn đã chạy ra chợ mua con dao và quay lại phòng trọ của chị D. Tại đây 2 bên xảy ra mâu thuẫn đến nỗi tổ bảo vệ dân phố phải có mặt để can ngăn. Sau khi 2 người không cãi nhau nữa thì tổ bảo vệ dân phố ra về.

Lúc này biết không thể níu kéo tình cảm, Sơn dùng dao đâm hàng chục nhát vào người chị D khiến chị này gục dưới cầu thang.

Theo An ninh thủ đô, người dân khẩn trương đưa cô gái đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo, các đơn vị Công an đã phong tỏa để điều tra. Công an có thu giữ 1 xe gắn máy của người thanh niên nói trên bỏ lại hiện trường.

Về phần Sơn, sau khi gây án xong, thanh niên này bắt xe ôm ra cầu Bình Triệu với ý định tử tử. Lúc này người nhà Sơn gọi điện khuyên can nên Sơn bỏ ý định tự tử và sáng hôm sau ra Công an đầu thú.

Sơn khai vì cuồng yêu nhưng bị từ chối nên Sơn mới gây ra vụ án mạng trên. Công an quận Bình Tân đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao Sơn cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) xử lý về hành vi “giết người”.

Hán Hiển (Tổng hợp)