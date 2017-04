Clip ghi lại hình ảnh Cường Đô La lái siêu xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV giá 35 tỉ của Minh Nhựa như bay lấn làn khiến dân mạng xôn xao.

Minh Nhựa và Cường Đô La sở hữu khối tài sản khổng lồ và những chiếc siêu xe là niềm mơ ước của không ít người. Cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh siêu xe trên trang cá nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Minh Nhựa chia sẻ clip Cường Đô La chạy thử Lamborghini Aventador LP750-4 SV.

Mới đây, Minh Nhựa đã đăng clip Cường Đô la lái siêu xe tốc độ cao trên đường Sài Gòn, thu hút sự chú ý và nhận được phản ứng trái chiều từ dân mạng.

Trong clip, Minh Nhựa cùng Cường Đô La leo lên siêu xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV coupe độc nhất Việt Nam. Giá sau thuế khoảng 35 tỉ đồng, đây là siêu xe thuộc sở hữu của Minh Nhựa, mới đổi màu bằng phương pháp dán decal độc đáo. Thế nhưng, theo vị trí bước lên xe thì người cầm lái là Cường Đô la.

Đoạn đầu clip, anh không chỉ phóng xe tốc độ cao mà còn lấn làn ngược chiều khiến người đi đường khiếp vía.

Cường Đô La lái siêu xe 35 tỉ của Minh Nhựa như bay lấn làn.

Ở đoạn sau, đại gia lái siêu xe như bay vượt qua nhiều ô tô và xe máy với tốc độ tối đa chắc chắn trên 100 km/h.

Dù chưa bị xử phạt nhưng đây cũng là hành vi đáng bị chỉ trích vì có thể gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Trên Facebook, sau khi chạy thử siêu xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV của Minh Nhựa, Cường Đô La bình luận: "Hihi, đã quá bác Nhựa ơi! May hôm đó có Mina (vợ Minh Nhựa - PV) đợi cậu chứ không thì chắc tớ với bác phang ra Vũng Tàu luôn rồi. Thank buddy, that's awesome car (tạm dịch: Cảm ơn bạn hiền, đó là chiếc xe tuyệt vời)".

Đáp lại, Minh Nhựa viết: "Giống ý mình quá luôn, cố gắng theo ý hôm trước đi, lấy luôn đi, để passion trở lại, ủng hộ 4 chân luôn cậu ơi".

Cường Đô La cám ơn Minh Nhựa cho chạy thử Lamborghini Aventador LP750-4 SV.

Tâm sự của cụ ông 64 tuổi không vợ, không con chạy taxi ở Sài Gòn nuôi mẹ già 82 tuổi:

CSGT tóm sống nam thanh nữ tú đua xe, nẹt pô trên phố đi bộ Nguyễn Huệ giống cảnh quay trong phim:

Tâm An - Nhân Hoàng