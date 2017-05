Dòng trạng thái của Cường Đô la về "tình yêu" mới nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây, Cường Đô la chia sẻ trên trang cá nhân: "Thank you my brother for your book and your knowledge .. nice day back to work everyone" (tạm dịch: Cảm ơn anh trai về kiến thức trong cuốn sách...Trở lại ngày làm việc tốt đẹp nhé mọi người).

Cường Đô la chia sẻ trên trang cá nhân.

Trước đó, trên trang Instagram của Hồ Ngọc Hà gây tò mò khi đăng tải hình ảnh cận cảnh bàn tay của một người đàn ông khá gầy. Quan sát các chi tiết xung quanh, nhiều khán giả chỉ ra bức ảnh được chụp bên trong xe hơi.

Với những chi tiết này, người hâm mộ lập tức đưa ra dự đoán đây là bàn tay của Cường Đô La và cho rằng nữ ca sĩ Gửi người yêu cũ chính thức trở lại với chồng cũ.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của khán giả, Hồ Ngọc Hà lập tức bác bỏ. Cô viết trong phần bình luận: "Không phải tay bạn cũ nha mọi người ơi. Khổ quá!".

Hồ Ngọc Hà đăng hình có bạn trai mới.

Một người bạn thân của Hà Hồ cũng viết "Tay anh Cường khác nhé mọi người ơi". Sau đó, người này khẳng định: "Tay anh khác nè".

Với việc giọng ca sinh năm 1984 đăng tải hình ảnh đặc biệt này, khán giả đoán già đoán non rằng cô gián tiếp công khai người yêu mới sau khi có thông tin đã chia tay "đại gia kim cương".