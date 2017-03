Từ trưa và chiều ngày 25/3, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, khu vực vùng núi có nơi rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (23/03), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng ngày 25/03, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta, đến ngày 26/03 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng và ngày 25/03 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ chiều và đêm 25/02 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ trưa và chiều ngày 25/03, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, khu vực vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, trung du phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C.

Hà Nội từ chiều ngày 25/03 trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C.

Từ ngày 25/03, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Từ ngày 26/03, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, lúc 15h ngày 18/3/2017 trên địa bàn 08 xã, phường thuộc huyện Triệu Phong và thành phố Đông Hà xảy ra dông sét, lốc xoáy gây thiệt hại 84 nhà bị tốc mái, hư hỏng (huyện Triệu Phong: 57 nhà, thành phố Đông Hà: 27 nhà).

Về nông nghiệp: 93,4ha hoa màu bị gãy đổ (huyện Triệu Phong: 90,4 ha; thành phố Đông Hà: 03 ha).

Về chăn nuôi và thủy sản: 01 con bò chết; 04 chiếc thuyền máy bị chìm.

Về y tế và giáo dục: 01 trạm y tế bị tốc mái; 01 hội trường và 05 phòng học của 02 trường học bị tốc mái.

Ước tổng thiệt hại khoảng 1,4 tỷ đồng.

Ngay sau khi dông sét, lốc xoáy xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã huy động các lực lượng trên địa bàn huyện Triệu Phong và thành phố Đông Hà thành lập các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; triển khai các lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống; thống kê, đánh giá thiệt hại.

D.Hải