Kiểm duyệt phim ảnh không phải là điều lạ lẫm với khán giả trên toàn thế giới. Tuy nhiên, kiểm duyệt kiểu Iran lại khiến khán giả cười ra nước mắt.

Hầu hết người dân của những quốc gia thuộc thế giới Ả Rập đều rất thích xem các bộ phim điện ảnh đề từ Hollywood, trong đó có cả Iran (quốc gia đang chịu sự cấm vận của Mỹ). Tuy nhiên, những bộ phim Mỹ này nếu muốn được công chiếu ở Iran đều phải tuân thủ nghiêm ngặt một bộ quy tắc do chính phủ soạn thảo với hơn 30 điều để phù hợp với "thuần phong mỹ tục", khiến khán giả cười ra nước mắt.

Một cảnh phim "khiêu dâm" sau khi được làm lại cho kín đáo hơn.

Ban đầu, để bài trừ "văn hóa phẩm đồi trụy" đến từ Hollywood, chính phủ Iran đã cấm tất cả những bộ phim có "cảnh nóng theo định hướng". Tuy nhiên, họ nhận ra rằng điều này sẽ không thể ngăn cản được người dân xem phim một cách bất hợp pháp.

Vậy nên, thay vì cấm mọi bộ phim, chính phủ Iran đã cho phép người dân được tiếp cận "điện ảnh phương Tây" nhưng lại sử dụng công nghệ kỹ thuật số của mình để sửa đổi bất kỳ những gì họ thấy "ngứa mắt" và coi đó là cảnh quay "khiêu dâm".

"Mất tích" phiên bản Iran.

Trong bộ phim truyền hình Mỹ "Mất tích" của phiên bản Iran, một trong những hiệu ứng huyền bí kỳ quái nhất là những chiếc áo sơ mi "hoạt hình" xuất hiện một cách tự nhiên trên tất cả các nhân vật nữ. Điều đáng ghi nhận là có vẻ như những kỹ thuật viên của ban kiểm duyệt có trình độ "kỹ xảo" khá là lợi hại khi "phông che" khớp đến từng khung hình mà không hề có một chút lỗi.

Có vẻ chiếc bụng của Will Ferrell phệ quá nên bị kiểm duyệt.

Không chỉ những diễn viên nữ, ngay cả nam tài tử Will Ferrell trong bộ phim hành động thể thao "Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby" cũng là nạn nhân của sự kiểm duyệt gắt gao này.

Trong phim, Will Ferrell để ngực trần và đội một chiếc mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, chính phủ Iran coi đó "khỏa thân" nên đã sử dụng kỹ xảo điện ảnh để dựng nên một hàng rào dài 3 feet để che đi ngực của anh chàng.

Sau khi chỉnh sửa, trông chả có vẻ gì là bị thương nữa.

Trong bộ phim chiến tranh của Mỹ sản xuất năm 2009 "Inglourious Basterds", nữ diễn viên trong vai Bridget von Hammersmark cũng bị "chỉnh sửa" chiếc chân của mình cho đứng đắn hơn.

Ban đầu, cô nàng đã hở ra phần chân bị thương nặng và đầy máu me. Tuy nhiên, những cảnh quay hở da thịt ở Iran là không được phép. Chính vì vậy, họ đã "tậu" cho cô một chiếc quần tất "sành điệu".

Cô bạn gái của nam diễn viên Kevin Spacey's bỗng nhiên biến mất.

Không những thế, theo quy định của bộ quy tắc những hành vi trên phim ảnh của Iran nêu rõ: "Cấm những cảnh quay có sự gần gũi giữa nam và nữ".

"Gần gũi" ở đây không nhất thiết phải là tiếp xúc da thịt mà chỉ cần nằm cạnh nhau cũng đủ khiến cho cảnh phim đó phải chịu sự chỉnh sửa nặng nề mà đôi khi là nữ diễn viên bỗng nhiên "biến mất".

Sự can thiệp của kỹ thuật số khiến diễn viên trở nên ngớ ngẩn.

Bạn gái của anh chàng Patrick Wilson's cũng bị tẩy xóa thô bạo. Trông anh chàng giống như đang chơi một chiếc Piano vô hình vậy.

Đã kín nay lại càng kín.

Người kiểm duyệt đôi khi có thể chỉnh sửa những hình ảnh trông chả có gì bất thường - thậm chí chỉ là một chút da thịt ở cổ áo của người phụ nữ. Ở Iran, có vẻ các nữ diên viên không được hở tất cả những phần từ yết hầu trở xuống.

Bia rượu và phụ nữ bị cấm tiệt trên màn ảnh.

Ví dụ khác trong cảnh trên, người đàn ông và phụ nữ đang ngồi quá gần và có hình ảnh chai rượu cũng không được phép xuất hiện trên màn ảnh của Iran.

Theo đó, rượu bị cấm đối với tất cả những người theo đạo Hồi và kèm theo đó là hình phạt rất nặng. Chính vì vậy, nó cũng sẽ bị cấm cả trên những bộ phim.

Ngoài các cuộc chạm trán kỹ thuật số, các nhà kiểm duyệt cũng làm cuộc đối thoại trong những bộ phim này bị sửa đổi khi lồng tiếng. Ví dụ, đoạn hội thoại như "cho tôi cốc bia" sẽ trở thành "cho tôi ly nước chanh" và các chủ đề liên quan đến tình dục sẽ được sửa thành "đức tin về gia đình".