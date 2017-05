Có lẽ thay vì viết lời bài hát "tình yêu chia hai", bây giờ các nhạc sĩ nên chuyển sang "điều hòa chia đôi", bởi các gia đình đang có xu hướng ưa chuộng phong cách "1 điều hòa khỏe - 2 phòng vui".

Mùa hè, mùa của oi nồng, của háo nước, của nắng nôi... và ti tỉ thứ khó chịu khác nữa. Ai cũng ước mong không phải đưa thân ra ngoài đường vào ban ngày, và tất nhiên không thể sống sót qua mùa hè nếu thiếu quạt và điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên, chỉ là cái điều hòa thôi cũng đủ sinh ra khối chuyện bi hài, thậm chí quằn quại éo le như bức ảnh đang khiến dân tình cười lăn cười bò dưới đây.

Chiếc máy lạnh nằm lọt giữa khe tường đang được bàn tán xôn xao trên MXH.

Trông có vẻ hơi trừu tượng, nhưng nhìn kỹ thì ai cũng có thể nhận ra điều gây chú ý trong tấm ảnh trên, đó là chiếc điều hòa nằm lọt giữa khe tường ngăn 2 phòng với nhau. Có lẽ thay vì viết lời bài hát "tình yêu chia hai", bây giờ các nhạc sĩ nên chuyển sang "máy lạnh chia đôi", bởi các gia đình đang có xu hướng ưa chuộng phong cách "1 điều hòa khỏe 2 phòng vui".

Câu chuyện hài hước gắn với chiếc điều hòa được một cư dân mạng có nick là A.T chia sẻ trên một hội nhóm kín, được hàng ngàn thành viên tham gia bình luận khá náo nhiệt. Tóm tắt lại thì hình ảnh trên là bằng chứng cho sự giận dỗi của 2 bậc phụ huynh cách đây cũng lâu lâu rồi, lúc đó nhà A.T đang xây thì bố mẹ cô xảy ra chiến tranh lạnh , thế là bố cô làm hẳn một phòng mini để ngủ riêng, chung vách với phòng ngủ của mẹ con A.T. Xây xong rồi thì ai cũng muốn có máy lạnh để mùa hè xài cho mát, nhưng chẳng lẽ lại mua 2 chiếc lắp 2 phòng ngủ, vừa tiếc tiền vừa không ai chịu nhường ai, cuối cùng thì bố mẹ A.T quyết định... đục tường, cho chiếc điều hòa vào giữa.

Tình cảnh trớ trêu ấy khiến vô số người bật cười thắc mắc: "Ơ thế điều khiển thì bố hay mẹ cầm?", "Chẳng may bố nằm ngủ rét quá tắt đi, mẹ lại dậy bật lên thì có tung cửa cãi nhau không?", "Ôi nhà bạn giống nhà mình quá, bố mẹ mình giận nhau nhưng nhất quyết không chịu lắp thêm điều hòa vì tiếc tiền, nên bố mình dù ngủ ngoài phòng khách cũng hì hục khoan tường để... lấy hơi mát từ phòng mẹ ra".

"Khoảng cách giữa hai ta chia đôi"...

Mọi sự sau ấy còn éo le ở chỗ, thỉnh thoảng A.T ngủ say, lỡ lăn vào trong góc, lần nào cũng giật mình kêu ầm lên vì... chạm phải bức tường lạnh như băng. Khổ thân cô gái, và tội nghiệp cho cả chiếc điều hòa! Bây giờ hết giận rồi, lại về chung 1 phòng, bố mẹ A.T cũng chẹp miệng không biết xử lý thế nào vì giờ cái phòng mini lại bỏ không, mỗi lần bật điều hòa là xót hết cả ruột vì tiếc hơi mát!

Đôi khi bố mẹ chúng ta cũng có những khoảnh khắc "chấp vặt" như trẻ con ấy nhỉ, chuyện có thật mà như đùa. A.T cũng rất ngạc nhiên khi được mọi người vui vẻ hưởng ứng câu chuyện gia đình mình như vậy, hơn nữa, cô phát hiện ra không chỉ mỗi nhà mình sở hữu chiếc điều hòa "tội nghiệp", mà rất nhiều người khác cũng chung hoàn cảnh, khác nhau mỗi lý do mà thôi. Có nhà thì lắp điều hòa 1 chiếc xuyên qua 2 phòng là để tiết kiệm công làm mát, có nhà thì vì chật hẹp. Mình thích thì mình sáng tạo như vậy thôi!

Có vẻ như kiểu lắp điều hòa "xuyên tường" này được ứng dụng ở khá nhiều gia đình.

Hoặc ở quán nét cũng lắp kiểu ấy cho tiết kiệm.

Tuy nhiên, lắp 1 chiếc điều hòa cho 2 phòng ở nhà nghỉ thì có vẻ không hợp lý cho lắm, nhiều người e ngại cái lỗ điều hòa sẽ làm mất sự riêng tư!

Và đây, đỉnh cao của lắp điều hòa: không ai hiểu nguyên lý hoạt động của cái máy lạnh là gì à?

Một số ý kiến cho rằng lắp như vậy chẳng có gì hay ho, có khi còn tốn điện hơn vì phải làm mát cho 2 phòng kề nhau, nhưng không sao cả. Điều mọi người quan tâm đơn giản là trông nó buồn cười thôi, xoay quanh chiếc điều hòa cũng có ối chuyện vui để bàn tán với nhau. Tốn gì thì tốn miễn là giúp chúng ta sống sót qua mùa hè, vậy là đủ!

Lynk / Theo Trí Thức Trẻ