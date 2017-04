Bộ ảnh của Business Insider (BI) lột tả cuộc sống tương phản Trung-Triều bên sông Áp Lục.

Biên giới Trung-Triều được ví von là đường dây kết nối của quốc gia bí ẩn với thế giới bên ngoài.

Cuộc sống ở hai bên sông Áp Lục rất tương phản. Cảnh quan bên phía Triều Tiên chủ yếu là các làng mạc nghèo, đìu hiu…. Ảnh: Nông dân Triều Tiên làm việc trên một khoảng ruộng ở thị trấn Sinuiiju gần biên giới với Trung Quốc.

Trong khi đó, Đan Đông chính là thành phố của Trung Quốc ở bên kia bờ sông Áp Lục.

Đan Đông là một thành phố giàu có với hàng loạt trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, các căn hộ cao cấp nằm dọc bờ sông nhìn về hướng thị trấn Sinuiju của Triều Tiên.

Do chính quyền Bình Nhưỡng nghiêm cấm người dân rời đất nước khi chưa có sự cho phép do vậy Đan Đông là nơi lý tưởng nhất mà nhiều người dân Triều Tiên có thể thấy rõ cuộc sống bên ngoài.

Màn đêm tối tăm ở phía bên kia biên giới thuộc địa phận Triều Tiên…

…khác hẳn so với ánh đèn điện rực sáng hắt ra từ những ngôi nhà bên bờ sông Áp Lục của phía Trung Quốc. Triều Tiên coi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất. Phần lớn các mặt hàng xuất khẩu của Triều Tiên đều đổ về cảng ở Đan Đông như hình trên.

Cầu Hữu Nghị trong hình trên là một trong những lối liên kết Triều Tiên với thế giới bên ngoài. Cầu này cũng là tuyến thương mại được sử dụng nhiều nhất giữa hai nước.

Giữa lúc Liên Hợp Quốc cấm vận kinh tế Triều Tiên, hoạt động giao thương Trung-Triều cũng bị gián đoạn thể hiện bằng các công trình xây dựng dang dở.

Lệnh cấm vận này xoay quanh các mặt hàng như quặng sắt và than đá từ Triều Tiên. Do vây, phần lớn các mặt hàng thông quan ở biên giới hai nước là hàng gia dụng, thực phẩm và dệt may. Ảnh: Một người lính Triều Tiên ngồi bên mép sông Áp Lục gần thị trấn Sinuiju.

Người đàn ông điều khiến xe bò đang chở thêm hai đứa nhỏ ở bên bờ sông Áp Lục phía Triều Tiên.

Tuy nhiều hoạt động thương mại chính ngạch giữa hai nước bị hạn chế thời gian gần đây nhưng hiện tồn tại một thị trường đen chuyên buôn bán di động Trung Quốc vùng biên này.

Dẫu rằng vậy, khu vực biên giới Trung-Triều này vẫn thu hút nhiều du khách.

Du khách có thể ngồi thuyền ngăm sông Áp Lục.

Thường thấy, nhiều đôi bạn trẻ sắp cưới hay thuê thuyền chạy dọc sông này để chụp ảnh cưới.

Một người bán đồ lưu niệm nằm ngủ trên ghế sô pha gần ngay hàng rào thép gai chia cách biên giới Trung-Triều.