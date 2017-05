Cha ông ta có câu: “Có sức khỏe là có tất cả”. Vì thế nên bệnh tật luôn là điều tối kị đối với bất kì ai. Chẳng ai muốn bản thân mình phải vướng vào một chứng bệnh dù là nhỏ nhất. Vậy mà tôi bỗng dưng mắc chứng bệnh “trên trời rơi xuống” khiến cuộc sống vô cùng gian nan, khổ sở.

Tôi năm nay 35 tuổi, hiện là giám đốc một công ty chuyên cung cấp các thiết bị y tế tại Hà Nội. Do nhu cầu công việc, tôi thường phải dự các buổi tiệc tùng, liên hoan mà tôi lại mắc bệnh viêm đại tràng . Mỗi lần đi dự tiệc về là y như rằng tối về tôi ôm toilet cả đêm. Chưa kể có lần, đêm trước vừa tiệc tùng xong, bụng sôi cả đêm, hôm sau lại họp quan trọng với đối tác, suốt buổi họp cứ nhấp nhỏm không yên, chạy ra chạy vào cả chục lần, mặt mũi chả biết để vào đâu nữa.

Nhờ thoát viêm đại tràng mà cuộc sống của tôi đã bớt gian nan đi rất nhiều (Ảnh minh họa)

Bụng lúc nào cũng đau, có lúc âm ỉ, có lúc đau quặn, ngày đi ngoài 7-8 lần. Ăn uống kiêng khem khổ sở, lúc đầu do ăn kiêng không đúng cách, chỉ ăn rau với thịt nạc nên cơ thể thiếu chất, tình trạng sức khỏe suy yếu cộng với tâm lý lo lắng, bất an dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể. Chính vì vậy mà tôi đã đánh mất đi nhiều bản hợp đồng có giá trị chỉ với lí do không đáng có: có lần thì do cả ngày chỉ ngồi ôm cái toilet mà tôi không đi gặp đối tác được, có lần thì đang ngồi ăn cùng đối tác mà cứ 5 phút tôi lại chạy vào nhà vệ sinh một lần khiến đối tác bực mình bỏ về.

Chưa kể cuộc sống gia đình tôi cũng trở lên căng thẳng từ ngày tôi bị viêm đại tràng. Khi biết chồng bị bệnh, vợ tôi chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Nấu cho tôi những món ăn dành riêng cho tôi, rồi cô ấy cũng tìm đủ cách. Nhưng tất cả chỉ đỡ được một thời gian, sau đó bệnh lại tái lại.

Quá chán nản, tôi đâm ra cáu gắt với vợ. Có lần cô ấy bưng chén thuốc đến cho tôi uống, vì bụng đau khó chịu mấy ngày liền, tôi quay ra trách vợ: “Em chỉ đi cắt thuốc linh tinh về cho anh uống. Có khỏi đâu. Đem đổ hết đi, không uống gì nữa cả”. Vợ vẫn kiên trì động viên tôi. Bực mình vì vợ nói nhiều, tôi bê cả cốc thuốc hất đi. Hôm đó vợ tôi đã giận và khóc rất nhiều.

Dần dần tôi thành người chồng, người cha vô tâm. Vợ con tôi luôn phải ăn theo chế độ của tôi. Cũng không có những buổi cả nhà đi chơi, đi ăn ở ngoài. Tối đến thì tôi ôm gối ra ghế sofa ngủ vì không muốn làm phiền giấc ngủ của hai mẹ con. Càng ngày cuộc sống gia đình tôi càng trở lên tẻ nhạt.

Những buổi tiệc tùng hay cỗ bàn của gia đình vợ tôi là người đảm nhiệm hết. Kể cả những buổi quan trọng tôi cũng né tránh. Vì vậy mà mọi người trong gia đình đâm ra giận tôi, bảo tôi coi thường họ. Tôi đều chấp nhận tất cả vì nếu đi ăn uống về tôi lại bị những cơn đau hành hạ cả tuần.

Nhưng đúng là “ông trời không lấy đi hết của ai cái gì”. May mắn giúp tôi thoát căn bệnh viêm đại tràng cũng rất tình cờ. Trong một lần đi gặp đối tác mới. Vừa uống được một cốc bia thì tôi phải xin phép chạy ngay vào nhà vệ sinh. Đi ra, chưa kịp giải thích gì với đối tác, tôi lại phải xin phép chạy vào nhà vệ sinh lần hai. Đúng là xấu hổ không để đâu cho hết. Nhưng tôi chưa kịp giải thích gì thì anh đối tác hỏi tôi: “Cậu bị viêm đại tràng à?”. Tôi cười như khóc gật đầu. Bỗng anh cười vang và nói: “Vậy cậu gặp tôi là may mắn của cuộc đời cậu rồi đấy”.

Anh mới tâm sự, trước đây cũng bị viêm đại tràng hành hạ suốt 7 năm. Tưởng chừng như không còn lối thoát, chấp nhận sống chung với bệnh rồi. Nhưng anh đã may mắn thoát viêm đại tràng nhờ men vi sinh Bifina của Nhật Bản. Anh còn cười bảo tôi: “Cậu thấy giờ tôi có phải ăn uống kiêng khem gì không? Bệnh này khó chữa thật nhưng nếu biết cách thì không khó”. Sau đó anh chia sẻ cho tôi địa chỉ mua men vi sinh Bifina . Ngay sáng hôm sau tôi gọi điện đến số hotline của công ty để đặt mua sản phẩm.

Sau 1 tháng sử dụng tôi thấy bụng dạ yên ổn hơn, ít khi bị đau bụng, đi ngoài thưa hẳn. Sau khi sử dụng được 3 tháng, các triệu chứng trước kia của tôi gần như hết hẳn, bụng không còn sôi hay đau nữa, phân đã đi thành khuôn, đi ngoài đều đặn, bụng dạ yên ổn, ăn uống thoải mái hẳn, ăn một lúc mấy thứ, thậm chí cả rau sống, dưa chuột cũng không bị đau. Cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường. Không còn bị những cơn đau hành hạ nên tôi lại trở lại là người chồng, người cha thương yêu, quan tâm vợ con. Công việc của tôi từ đó cũng thuận buồm xuôi gió hơn.

Qua đây, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình, hy vọng mọi người sẻ chia cho nhau, để những ai gặp phải chứng bệnh viêm đại tràng đều có thể giải quyết nhờ Bifina .

